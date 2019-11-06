Отпустите вожжи, мама! Эти сани поедут сами...

На днях прочитала в «Комсомолке» дневник мамы первоклассника - как битва за уроки ведется едва ли не круглосуточно. Учиться с сыном приходится всей семье. Мой ребенок учится во втором классе и все, о чем пишет эта мама, я проходила.

И мне есть, что сказать.

Мама, прекратите истерику! От того, что ваш мальчик принесет в класс некрасивое фото поделки, он не станет изгоем. А если он вообще про нее забудет, этот вопиющий факт не станет вашим позором как матери. Да, из социальных лифтов в стране худо-бедно работает только образовательный. Да, мы все перфекционистки и нам хочется как лучше...

Но первый класс - он для другого.

Первоклассникам дан год, чтоб научиться учиться. Все, что они изучают за партами, они так или иначе уже знают. Счет, чтение, палочки-крючки. Да, хорошо бы, чтоб к концу года выработался навык письма, но если не получилось, это поправимо: ежедневный диктант на летних каникулах выправит ситуацию.

В первом классе дети учатся сами себя организовывать. Собирать портфель (мой поросенок как-то вообще умудрился оставить его дома), почистить дома сменку прозрачной губкой, отнести физкультурную форму в стирку. Запомнить школьные правила, научиться работать в паре и в команде. Даже просидеть сорок минут за партой для кого-то из детей - сложная задача. Именно поэтому в по-настоящему хороших школах "первакам" не задают домашние задания. Они и так перегружены, у них стресс. Детей берегут, им не ставят оценок. Да, забыл про поделку. Все принесли, он не принес. Это тот самый жизненный урок, из которого ребенок делает вывод: надо быть организованным! И в следующий раз он не забудет подобрать шишку, облепить ее пластилином, чтоб получился корявый ежик.

Есть такая пословица: мама прожила свою жизнь, проживет и твою. А так нельзя. Мы свои уроки уже сделали, теперь их очередь. Да, их учат по-другому, но это их эпоха, она отличается от нашей. Сейчас планшеты даже годовалым детям дают, уж неужели школьник не сможет сфотографировать любимое животное? Почему вы считаете, что ваш ребенок не в состоянии справиться с элементарной поделкой? Вы сына в сильную школу отдали, неужели он из шишки и палок человечка не сделает?

Половину материала ребенку должен преподавать кто-то дома? Что там за материал-то? Первый класс, первая четверть. Педагог не может объяснить элементарное (но ведь хороший же педагог!)? Ребенок не может усвоить элементарное? Да бросьте. У Вас здоровый ребенок, который наверняка готовился к школе. Почему он вдруг перестал быть сообразительным неглупым мальчишкой?

Что такое вообще «сильная школа»? Нередко это давление на детей, выдавливание неугодных и переманивание отличников из соседних гимназий. А также атмосфера нервозности и нездоровой конкуренции. Зато качественное образование?

Я уверена, что с парнем как раз все в порядке (пока его еще окончательно не затюкали семья и школа). Но происходящее - неправильно. Школа не должна с первого класса давить на детей, иначе раздавит рано или поздно. Обстановка дома - тоже нездоровая, ребенок чувствует, что из-за него мама на нервах. Хорошо ли?

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