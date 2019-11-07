Георгий Бовт: «Государство все копит и копит. Как бабка, которая откладывает на похороны»

Индекс малого и среднего бизнеса в России снизился до 50,9 пункта — что в переводе с языка цифр означает практически полное отсутствие роста. С другой стороны, по данным исследователей, в этом году рекордно выросли проверки бизнеса — и это не фоне речей о том, что пора перестать его кошмарить.

О том, что стоит за этими цифрами, для «КП» рассуждает политолог Георгий Бовт.

- Экономика России в принципе стагнирует. Даже по официальным данным, рост не превышает 1%, а это не рост.

Ставка сделана на супер-мега национальные проекты. В теории такие большие проекты локомотивом тянут за собой и малый бизнес: предприятия помельче выступают поставщиками, выполняют часть работ на аутсорсе. Но это происходит, если крупные компании будут тратить деньги эффективно, а не выводить их в офшоры и распределять на тендерах среди своих. Так что этот кумулятивный эффект есть только в теории.

Политолог Георгий Бовт.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В таких условиях малый и средний бизнес просто уходит в тень — отсюда и падение всех показателей.

Наиболее пессимистично высказываются представители производства, а в сфере услуг наоборот видят рост. Развитие сферы услуг и торговли — это компенсация за ублюдочное состояние, в которой она находилась в советские времена. Но с точки зрения промышленности, наша страна оказалась неготова к индустриальному и тем более постиндустриальному развитию. Мы практически не участвуем в международном разделении труда, мы не нашли своей ниши. Конечно, есть отдельные успешные предприятия, но в целом к какому-то технологическому рывку мы не готовы.

Другая причина развития торговли и угасания производства — это кредиты. Попробуйте взять в долг на создание, например, завода. Ниже 15-18% не найдете. В торговле и услугах такие проценты еще могут отбиться, а в промышленности — нет.

Повышение НДС принесло какие-то средства в бюджет, но толчком к развитию эти деньги не стали. Это простое изъятие денег из экономики и наполнение кубышки. Наше правительство все время готовится к черному дню. Как бабка старая, которая откладывает с пенсии «гробовые». Ей уже ничего не нужно, главное, чтобы ее достойно похоронили. Профицит бюджета РФ огромный, а роста нет. Видимо, похороны будут пышные.

А вот рост проверок не удивляет. Силовиков и контролеров у нас огромное количество, всем им надо кушать. Они зарабатывают тем, что «доят» оставшийся еще в стране бизнес.

Без перестроения системы отношений между бизнесом и властью, без институциональных реформ ничего не изменится. Нужен контроль за силовыми структурами, независимый суд — от банальности этих предложений они не перестают быть верными. Кроме того, промышленность у нас сверхмонополизирована, все сосредоточено в огромных корпорациях. Их нужно дробить, чтобы обеспечить конкуренцию.