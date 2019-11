В лед на целый год: в Арктике началась крупнейшая в истории полярная экспедиция

Мы с вами готовимся к зиме – пуховики из шкафов достаем, теплые шарфики выбираем в магазине. И ежимся где-то в глубине души: опять на полгода холод и снег! А представьте, что чувствуют участники полярной экспедиции Mosaic. Они проведут целый год во льдах Арктики! А это вам не московская зима с оттепелями и теплыми кафе на каждом шагу. Полярная ночь, реальная стужа, связь с большой землей – только изредка, с помощью других ледоколов.

В общем, надо очень сильно любить науку, чтобы отправиться в дрейф на ледоколе “Полярная звезда” (Polarstern). Хотя... ступить на борт этого ледокола – считай, уже войти в историю мировой науки. Экспедицию Mosaic называют крупнейшей в истории человечества. Ученые из 19 стран. Бюджет – 140 миллионов евро. Научное судно целый год будет дрейфовать по Северному Ледовитому океану, вмерзнув в лед.

Зачем все это нужно? Как организован уникальный проект? И какова в нем роль России?

СПРАВКА “КП”

Mosaic – английская аббревиатура, расшифровывается как Междисциплинарная дрейфующая обсерватория для изучения климата Арктики (Multidisciplinary drifting Observatory for the Study of Arctic Climate).

ТТХ ЛЕДОКОЛА “ПОЛАРШТЕРН”

Построен в 1982 году в Германии.

Принадлежит Институту Альфреда Вегенера (Германия), порт приписки - Бремерхафен.

Прошел 1,7 миллиона морских миль в исследовательских экспедициях и как судно снабжения для полярных станций в Антарктиде.

Длина 118 метров, ширина 25 метров, осадка 11 метров.

Водоизмещение 17 277 тонн.

Скорость до 16 узлов (около 30 км\час).

Способен ходить во льдах до 1,5 метра толщиной.

Автономность плавания 80 дней.

Экспедиция в цифрах.

КАК ОРГАНИЗОВАНА ЭКСПЕДИЦИЯ

Ледокол “Поларштерн” - главный герой проекта. Но один он не справится. Из Тромсе вместе с ним вышло российское научно-экспедиционное судно “Академик Федоров” (см. "Роль России").

Затем снабжение экспедиции будет вестись с помощью ледоколов и через заполярные аэропорты в Гренландии и на Шпицбергене. Первые рейсы сделает российский ледокол “Капитан Драницын” в декабре 2019-го и в феврале 2020-от - в это время лёд ещё не такой мощный, судну под силу пробиться. В апреле новую партию топлива и еды доставит самолёт. Взлетно-посадочную полосу длиной 1100 метров построят на льду недалеко от “Поларштерна”. И тут бесценным будет опыт советских и российских дрейфующих полярных станций, признают организаторы экспедиции: их снабжали с помощью полярной авиации ещё с тридцатых годов прошлого века.

Если взлётно-посадочную полосу соорудить не выйдет, задействуют план Б: снабжение с помощью вертолетов. Топливная база для них устроена на острове Большевик в архипелаге Северная Земля.

Будущим летом к "Поларштерну" направятся уже шведский и китайский ледоколы.

Суда снабжения станут одновременно и исследовательскими – чтобы расширить географию наблюдений, сделать их более полными.

Раз в 2 – 3 месяца будут сменять друг друга ученые и члены экипажа (опять же на ледоколах и самолёте).

Маршрут дрейфа.

ЧТО И КАК ИЗУЧАЮТ

Изменения климата – главная “мишень” экспедиции Mosaic.

Почему именно в Арктике? Там глобальное потепление идет в 4,5 раза быстрее, чем в других регионах Земного шара (это данные Росгидромета). Среднегодовая температура растет на 1,5 градуса каждое десятилетие, зимы же становятся теплее на 3 градуса за декаду.

Арктика влияет на погоду и климат средних широт. Всё, что происходит в Северном Ледовитом океане и в атмосфере над ним, аукается и нам с вами, а не только белым медведям.

Люди вроде бы были на макушке планеты сотни и тысячи раз. На ледоколах и подводных лодках, на самолетах и лыжах. Но, по-хорошему, ученые знают об Арктике очень мало. Особенно о зимней Арктике. Практически все исследовательские суда и экспедиции отправляются в Северный Ледовитый океан летом, когда часть акватории свободна ото льда, можно добраться до арктических архипелагов. “Поларштерн” же идет в самую полярную ночь, которая длится 150 дней.

Стартовала экспедиция на излете арктического лета, чтобы судно могло как можно дальше зайти по свободной воде и тонкому льду. И надёжно вмёрзнуть в лёд.

Обсерваторией экспедицию называют не случайно (см. “Справка “КП”). Ее задача – наблюдения и сбор данных. И делать это будут не только с борта ледокола. Вокруг него на льдинах разворачивается сеть наблюдательных станций, на расстоянии до 50 километров от судна. К дальним точкам станции ученые добираются на вертолетах (они постоянно находятся на борту “Поларштерна”), к ближним на снегоходах. Плюс везде проложен интернет-кабель для постоянной передачи данных.

Планируется участие двух немецких исследовательских самолетов Polar 5 и Polar 6.

Под лёд опускаются беспилотные аппараты. Чтобы не нарушать темноту полярной ночи, к которой привыкли животные и рыбы в Ледовитом океане, ученые стараются работать на льду при инфракрасном свете.

6 человек задействованы на “медвежьей вахте” - охраняют работающих на льду специалистов от нападения белых медведей. А на мачте "Поларштерна" установлен инфракрасный радар, чтоб засечь мишек издалека. Опасность вполне реальна, уверяют в Институте Альфреда Вегенера.

Изучают будут океан, лед, атмосферу, экосистемы Арктики. Результатом должен стать квантовый скачок в понимании климата не только Арктики, но и всей планеты.

«Медвежью вахту» несут 6 человек, а инфракрасный радар на мачте готов засечь мишек издалека. Хотя они и не прячутся! Фото: instagram.com

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Проект уникален, хотя советские полярники дрейфовали и дольше

Юрий Угрюмов, заместитель директора по экспедиционной деятельности Арктического и Антарктического НИИ Росгидромета (ААНИИ):

- Уникальность Mosaic не в том, что "Поларштерн" будет дрейфовать в течение года - подобные экспедиции уже были. В первую очередь это организованные ААНИИ советские и российские дрейфующие станции «Северный полюс» (1937 – 2013). Некоторые работали в Центральной Арктике значительно больше года. Проект Mosaic уникален масштабом запланированных работ и исследований, уровнем международной кооперации (участвуют представители 19 стран!), тщательно продуманной научной программой, которая разрабатывалась, обсуждалась, уточнялась почти десять лет. Конечно, всему этому помогает весьма солидный бюджет проекта – около 140 миллионов евро.

Очень важно, что все получаемые данные доступны всем участникам проекта, а с 1 января 2023 года будут открыты для всех желающих.

- В чем смысл всех этих сложностей и расходов? Для изучения климата Арктики вроде бы есть другие методы - спутники, например.

- Для понимания глобальных изменений климата и их последствий, для улучшения моделей климата и погоды и создания новых нам не хватает информации о процессах, которые протекают в Центральной Арктике - одном из самых труднодоступных регионов планеты. Постоянных наблюдений там не ведется.

Помимо научных результатов, для российских полярных исследователей важен сам опыт участия в такой экспедиции. На «Адмиралтейских верфях” в Санкт-Петербурге строится судно нового типа для исследований в высокоширотной Арктике – ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» (подробнее о ней – на сайте kp.ru). Оператором судна станет ААНИИ. Платформа будет заходить в лед и дрейфовать вместе с экипажем и учёными. Таким образом, славная история советских и российских дрейфующих станций получит продолжение на новой технологической основе.

РОЛЬ РОССИИ

1) На «Поларштерне» на первом этапе работают двое ученых ААНИИ – Николай Колабутин и Егор Шиманчук. В их задачи входят исследования морского льда и динамики ледяного покрова.

2) На борту научно-экспедиционного судна «Академик Федоров», сопровождавшего "Поларштерн" в начале экспедиции, были российские ледовые эксперты - они дали рекомендации по подбору льдины для базового лагеря и точек наблюдательной сети. Велась авиаразведка на вертолетах. Установлены станции для наблюдений и буи-дрифтеры. На ледокол передано топливо и экспедиционный груз. 31 октября "Академик Фёдоров" вернулся в Тромсё.

3) Во время дрейфа ААНИИ будет обеспечивать экспедицию ледовыми картами, которые составляются в институте на основании спутниковых снимков.