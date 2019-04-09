Лед тронулся!

Глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максим Яковенко (на фото) прокомментировал планы новых исследований, которые звучат, как сценарий фильма-антиутопии.

Сначала в льды Арктики вморозят судно, да еще и со студентами и молодыми научными сотрудниками на борту. Потом людей на плавучей платформе отправят дрейфовать по Северному Ледовитому океану на целый год...

– Мы планируем восстановить масштабные исследования Арктики и акватории Северного морского пути. В 2019 году экспедиция «Трансарктика» с участием четырех научных судов будет длиться с марта по октябрь. Деньги на проект премьер-министр Дмитрий Медведев выделил из резервного фонда правительства РФ – почти 870 миллионов рублей. Исследования природы и климата Арктики выходят на новый уровень. Экспедиции будут необычными – свои правила диктует глобальное потепление. И уникальными: строящаяся сейчас платформа «Северный полюс» станет полярной станцией нового поколения, в мире у нее аналогов нет.

4 ЭТАПА «ТРАНСАРКТИКИ–2019»

Экспедиция «Трансарктика-2019» состоит из четырех этапов, объединяющих экспедиции четырех научных судов. У каждого свои задачи, своя география, но единая программа.

Первый. Самая героическая роль – у научно-экспедиционного судна «Академик Трёшников». Оно выходит из Мурманска и будет вморожено в лед Северного Ледовитого океана между Шпицбергеном и Землей Франца-Иосифа. Вокруг судна развернут ледовый лагерь. Рейс продлится с марта по май.

– «Академик Трёшников» – наша рабочая лошадка, ходит и в Арктике, и в Антарктике. Это единственное научно-исследовательское судно, подготовленное к такой роли, – объясняет Максим Яковенко. – Оно спущено на воду в 2011 году. И уже при постройке весь корпус оснастили тензодатчиками. По ним мы видим, как ведет себя корпус корабля при разной толщине льда и в разных условиях. Кроме того, «Трёшников» станет кораблем–страховкой для научного ледового лагеря, который мы развернем вокруг вмороженного в лед судна.

Второй этап «Трансарктики» – рейс судна «Михаил Сомов». «Сомов» выходит из Архангельска в конце мая и будет вести мониторинг загрязнения окружающей среды архипелага Новая Земля в течение месяца.

Третий этап. В июне из Владивостока отправится в долгий рейс научно-исследовательское судно «Профессор Мультановский». До Мурманска и обратно: 45 дней в одну сторону и 45 дней в другую.

Четвертый. На научно-исследовательском судне «Профессор Молчанов» в июне – августе 2019 года состоятся две экспедиции Арктического плавучего университета – это ежегодный совместный проект Северного (Арктического) федерального университета и Росгидромета. Сейчас он станет частью «Трансарктики». Маршрут – из Архангельска на архипелаг Новая Земля и Шпицберген.

ЧТО БУДУТ ИССЛЕДОВАТЬ

– В первую очередь – это гидрологические исследования, метеонаблюдения, изучение морского льда, его формирования и разрушения, морских течений. Есть также задачи от нефтегазовых компаний. На судах будут работать ученые из нескольких институтов РАН. А также коллеги из Германии, Норвегии, Южной Кореи – наши партнеры по проекту Mosaic, – рассказывает Максим Яковенко.

Два слова про Mosaic. Это международный проект по осуществлению комплексных наблюдений в Центральной Арктике для изучения климата. В сентябре 2019 года из норвежского Тромсе выйдет немецкое судно Polarstern. Оно тоже будет вморожено в лед, как и наш «Трёшников», и отправится в дрейф. Участвуют в проекте полярные институты нескольких стран, в том числе Арктический и Антарктический НИИ. Сейчас 90 – 95% всех российских исследований в Арктике проводит Росгидромет. Экспедиции, подобные «Трансарктике-2019», сделаем ежегодными.

Глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максим Яковенко в студии радио «Комсомольская правда» озвучил планы новых исследований в Арктике

ПОЛЯРНАЯ СТАНЦИЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Почему понадобилось вмораживать в лед «Академика Трёшникова»? Зачем играть в папанинцев и челюскинцев XXI века?

– Последние лет 15 – 20 для организации круглогодичных дрейфующих полярных станций в Арктике просто не хватает толстого льда, – констатирует Яковенко. – Нужен лед толщиной 210 – 220 см, а сейчас он всего 130 – 140 см. Льдина разрушается под тяжестью конструкций. В 2012 году пришлось эвакуировать экспедицию «Северный полюс-40». В 2015-м делали пробную полярную станцию, она три месяца отработала – льдина разрушилась. Единственный путь продолжать постоянные наблюдения в Арктике – это ледостойкая самодвижущаяся платформа, вмороженная в лед.

Такая платформа - «Северный полюс» – уже строится на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге. Она станет полярной станцией нового поколения – научная круглогодичная обсерватория в высоких широтах Северного Ледовитого океана.

– Таких конструкций для полярных широт никто не строил. Здесь принципиально другой подход, чем у ледоколов: те ломают льды, а корпус платформы лед сам будет выталкивать на поверхность. Подобный принцип для плавания во льдах поморы применяли несколько веков назад. Сейчас мы его развиваем с помощью современных технологий.

В начале апреля, как раз в дни Арктического форума, начинается сборка. С этого момента корабль будет внесен в реестр как строящееся судно – по сути, начнется его жизнь. В 2021 году платформа должна выйти на испытания.

В научном мире уже сейчас на нее огромный спрос. Заявки на работу на платформе подали 60 организаций, в том числе 15 иностранных. Важно обкатать молодежь. Как только президент одобрил идею строительства платформы, мы объявили конкурс среди студентов: кто готов в будущем там работать? Отобрали 60 человек из разных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска.

КОСМИЧЕСКИЙ МАСШТАБ

Росгидромет собирается запускать свои космические спутники – тестовый пуск запланирован уже на 2019 год. И это необходимость.

– До середины 1990-х у Росгидромета было 47 своих метеоспутников. А сейчас всего три. Мы вынуждены использовать данные 35 иностранных спутников. Но понятно, что это не выход. Поэтому сейчас работаем над проектом запуска своих микроспутников, – рассказывает Максим Яковенко.

По сути, это те же космические спутники, вращающиеся на земной орбите. Только по всем параметрам поскромнее. И по размерам, и по высоте орбиты – летают пониже, и по сроку службы (рассчитаны на год-полтора). А главное, по стоимости запуска.

– Если запуск обычного спутника стоит 6 – 8 миллиардов рублей, то микроспутника – 100 – 120 миллионов. Росгидромет всегда занимался геофизическим зондированием Земли с помощью ракет, мы проводили до 900 запусков в год, то есть по три ракеты в день. У нас есть этот опыт, есть три полигона, два в Арктике, третий – в Астраханской области. Для запусков оборудованы и наши суда. В нашем распоряжении сейчас два класса ракет, способных вывести микроспутники в околоземное пространство – на высоту 115 и 300 км. Сейчас ведем переговоры о том, чтобы разместить на спутнике как нашу аппаратуру для температурно-влажностного зондирования атмосферы, так и оборудование IT-компаний для интернета. К слову, в Японии и Южной Корее микроспутники используются в гидрометеорологии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Росгидромет запускает программу восстановления и переоснащения метеостанций в Арктике, в первую очередь по всей трассе Северного морского пути. Сейчас между Мурманском и Владивостоком в Арктической зоне 185 метеостанций. За четыре года будет открыто еще около сорока. В первую очередь – в восточном секторе Арктики, так как там сейчас плотность пунктов наблюдений меньше требуемой. Мореплаватели, ходящие по Севморпути, должны быть обеспечены точной гидрометеорологической информацией.

Некоторые станции будут автоматическими. Сейчас у Гидромета все арктические метеостанции с персоналом.

ТТХ ПЛАТФОРМЫ «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

Длина корпуса – 83 метра, ширина – 22,5 метра

Автономность работы – 2 года

Срок службы – 25 лет

Скорость – 10 узлов

Экипаж – 64 человека, в том числе 50 ученых. Меняться они будут каждые 3 – 6 месяцев, примерно как космонавты

15 научных лабораторий разного профиля

Вертолет будет постоянно на борту платформы