Губка на кухне грязнее туалета, но топить ее в дезинфекторах не надо

Эксперты Роспотребнадзора опубликовали памятку потребителю «Чистота на вашей кухне», из которой следует, что кухонные губки – настоящий рассадник микробов. Порой на них обнаруживается в 200 000 раз больше микробов, чем на унитазе. Впрочем, каким бы диким это не казалось, на самом деле объяснение простое: унитаз мы регулярно моем с применением самой сильнодействующей химии. А губки иногда неделями используем одни и те же. А между тем, в их порах остаются частицы еды, а сами губки мокрые – это просто райские условиям для развития колоний бактерий.

Так, может, губки тоже нужно вымачивать в дезинфицирующем растворе?

- Ни в коем случае! – прокомментировала нам терапевт Марина Рыскина. – Риск употребить средство дезинфекции внутрь гораздо выше опасности от губки, обсемененной микробами. Если плохо смыть хлорсодержащее средство с посуды, вполне можно отравиться. А с микробами наша иммунная система знает, как бороться.

Квартиру не стоит пытаться делать стерильной – есть научные исследования, которые подтверждают связь между маниакальным стремлением приблизиться к идеалу чистоты и ростом аллергических реакций у живущих в таких условиях.

Но это, разумеется, не значит, что нужно жить в грязи, а посуду мыть губкой, доставшейся от прабабушки. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют менять ее раз в неделю. Я присоединюсь к их мнению.

А кроме того, у себя дома каждый вечер устраиваю губке «сауну»: влажную помещаю на блюдце и включаю микроволновку на полторы минуты. Таким образом она обеззараживается.

Но есть случаи, когда чистота губок для посуды очень важна: когда речь идет о больных и ослабленных людях. Если в семье кто-то заболел ОРВИ, гриппом, подхватил кишечную инфекцию – мыть его посуду нужно отдельной губкой, чтобы не разносить вирус по остальным членам семьи. И точно также стоит выделить отдельную губку для крайне пожилых родственников, особенно если они плохо ходят или, что называется, лежачие: их организм плохо борется с инфекцией. И то, с чем иммунитет остальных членов семьи справится легко, для них может стать фатальным.

Кстати

Где еще поискать микробов

- Зубная щетка, особенно если стоит в совмещенном санузле на открытой полке.

При смывании унитаза микробы с микрокаплями воды разносятся на несколько метров вокруг и могут осесть на зубных щетках.

Что делать: в совмещенном санузле хранить зубные щетки внутри закрытых шкафчиков. Смывать унитаз при закрытой крышке.

- Ручка двери туалета. Сам унитаз мы моем термоядерной химией, бактерии на нем долго не живут. А вот за ручку двери беремся грязными руками, если в туалете нет отдельного умывальника.

Что делать: по возможности оборудовать туалет рукомойником. Регулярно промывать ручку двери дезинфицирующими средствами.

- Деревянные разделочные доски.

Дерево имеет пористую структуру. И как бы тщательно мы их не мыли, все равно в толще древесины остаются микрокапли крови от мяса, сок от овощей. А микробам много и не нужно!

Что делать: деревянные доски заменить на пластиковые или стеклянные и регулярно мыть их в посудомоечной машине. Использовать разные доски для мяса, рыбы, овощей и готовых продуктов. При признаках повреждения доски (процарапанная пластмасса и т.п.) – доску следует заменить.

- Ручки плиты.

Специалисты Роспотребнадзора в своей памятке приводят цифры: ручки каждой четвертой плиты у нас в стране имеют следы плесени. Это потому, что на них регулярно попадает вода, мы хватаем их жирными руками – а промыть и просушить бывает некогда. В итоге остатки этой плесени вполне могут попасть в пищу.

Что делать: время от времени снимать ручки, промывать их и очищать от остатков жира и т.п., высушивать – и только после этого устанавливать обратно.