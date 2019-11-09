Глава администрации президента Украины Андрей Богдан поразил «познаниями» в истории страны

Не знаешь, плакать или смеяться от того, что делают и говорят руководители Незалежной. Только-только отгремели залпы смеха от выступления Зеленского, посвященного истории великих изобретений человечества происхождением из Украины, как на одном из телеканалов страны выступил глава его администрации Андрей Богдан. Или, говоря по новому, глава Офиса президента Украины.

Который подробно объяснил, зачем нынешней Украине нужен свободный рынок земли. Ее продажа в частные руки, по словам Богдана, приведет к тому, что Незалежная за пять лет сможет в три раза увеличить производство продукции агропромышленного комплекса.

Как заявил Богдан, до победы революции 1917 года украинцы были хозяевами на своей земле, но после установления власти коммунистов были вынуждены эмигрировать. Эмиграцию, собственно, никто отрицать не намерен. Хотя после прихода большевиков, эмигрировали из страны все же больше не крестьяне, а интеллигенция, офицерский состав, представители зажиточных слоев населения. Впрочем, удивил Андрей Богдан телезрителей вовсе не этим.

- Украинцев лишили в 1917 году права собственности на землю. До этого в Украине жили 70 миллионов человек. Семьдесят, - специально повторил Богдан в телеэфире. И продолжил. - И как только лишили украинцев права собственности на землю, они поехали в Канаду, в США, в Бразилию, в Аргентину, в Польшу. Они подняли весь мир. Все эти страны стали аграрными, они все работают, зарабатывают и гордятся тем, что у них украинцы владеют землей.

Оставим в стороне аграрный, по мнению Богдана, характер экономики США. Американцы бы сильно удивились этой характеристике, но из Киева, ясен пень, виднее. Оставим даже то, что эти страны подняли якобы украинские эмигранты. Это тоже один из популярных на территории Незалежной нынешних украинских мифов: мол, украинцы всем везде все построили и сделали, и поэтому теперь весь остальной мир Украине должен по жизни. Непонятно лишь, почему у них самих в своей стране ничего не получается от слова совсем. Гораздо интереснее цифра, названная Богданом в отношении истории своей собственной страны. Назвав ее, глава Офиса президента Украины проявил себя как полный, законченный невежда. Потому что любой украинский девятиклассник по курсу экономической географии просто обязан знать, что в 1913 году на территории нынешней Украины (понятно, что никакой Украины ни как отдельного региона, ни как сообщества регионов в административно-территориальном устройстве Российской империи не было) проживали, согласно учебнику «Экономическая и социальная география Украины», 35,2 миллиона человек. Конечно, в том случае, если этот девятиклассник не совсем уж тупой дебил. А в 1926 году – 37,9 млн. То есть, несмотря на Первую Мировую войну, последующие революции, Гражданскую войну, войну с поляками и т.д., население выросло внутри республики. А не сбежало массово строить Канаду и США. Кстати, исторический максимум населения был достигнут в 1993-м – 52,2 млн человек. Какая разница Богдану: пяток миллионов человек туда, миллионов двадцать сюда. Он в Офисе хозяин, он банкует.

- У меня легкость в мыслях необыкновенная, - помнится сказал герой одной пьесы малороссийского по происхождению и великого русского писателя по значению. Похоже, что эта легкость и в мыслях, и в цифрах от Хлестакова перекочевала к нынешнему руководству Незалежной. Предыдущее было полностью неадекватно, но и это ушло недалеко.

Даже если опустить, что вдруг мановением какой-нибудь волшебной палочки или по щучьему велению Украине удастся в 3 раза увеличить производство сельхозпродукции, ребята, а куда вы все это будете девать? Или продадите в три раза дешевле?

Вы будете смеяться, но они всерьез нацелились на Китай, полагая, что КНР проглотит все, что туда ни поставь. И даже уже заявили, что премьер-министр Украины уже практически договорился об этом с китайским миллиардером, основателем Alibaba Джеком Ма. Он предложил мистеру Ма «заняться экспортом украинских продуктов в Китай», о чем собственноручно написал на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Так и написал Гончарук: «Джеку очень понравилась украинская еда. Поэтому договорились обсудить возможность экспорта наших продуктов в Китай».

Чувствуете железную обязательность подписанных контрактов? Вот и я нет. А на Украине ощущают в полной мере. Ну что с перемогой вас, господа украинцы! Всех и каждого из 80 или 100 миллионов живущих в этой стране человек. По системе подсчета имени Богдана.

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Мы давно привыкли к тому, что на Украине раз за разом весьма подозрительные личности (что особенно настораживает – без справки из психдипансера) выступают со всякого рода сенсационными заявлениями. Одни кричат, что Черное море – продукт разумной деятельности протоукров, третьи вспоминают украинско-персидские войны, которые прошли мимо сознания Геродота, третьи и четвертые выводят генеалогию Иисуса Христа и Будды из запорожцев. Мы уже как-то даже привыкли к этому (подробности)