2019-11-09T09:05:29+03:00
Политика

Зеленский заявил, что «украинцы подарили человечеству вертолет, ракеты и рентген»

Президент Украины на международном форуме «загрузил» иностранных инвесторов «украинской Вселенной»
Александр ГРИШИН@orgstruk
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Президент Украины Владимир Зеленский.Президент Украины Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
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Мы давно привыкли к тому, что на Украине раз за разом весьма подозрительные личности (что особенно настораживает – без справки из психдипансера) выступают со всякого рода сенсационными заявлениями. Одни кричат, что Черное море – продукт разумной деятельности протоукров, третьи вспоминают украинско-персидские войны, которые прошли мимо сознания Геродота, третьи и четвертые выводят генеалогию Иисуса Христа и Будды из запорожцев. Мы уже как-то даже привыкли к этому.

Но вот чтобы сам президент страны! Да еще на международном саммите! Это, согласитесь, заслуживает внимания. Пан президент Украины Владимир Зеленский выступил на Киевском международном экономическом форуме, где заставил гостей и участников этого мероприятия одних краснеть от стыда, а других – побелеть до синевы от лютой зависти к историческому вкладу Украины в достижения мировой цивилизации. Впрочем, слово самому «герою», заявившему, что иностранцы приехали в «действительно феноменальную страну», являющуюся «одним из самых интересных и привлекательных стартапов на планете Земля».

- Украинцы подарили человечеству первый вертолет, ракетный двигатель, искусственный спутник Земли. Украинцы создали прообраз рентгена, и, кстати, компакт-диск, - перечислял он с трибуны. - Украинцы изобрели почтовый индекс, технологию электрического трамвая, построили самый большой в мире самолет, создали такие сервисы, как PayPal и WhatsApp.

И не надо здесь вспоминать старый анекдот про Ивана Грозного, который «насквозь бояр видел», а потому тоже может считаться «изобретателем рентгена». Президент Украины выступал абсолютно серьезно. Ни колпака, ни клоунского носа, ни даже знаменитых штиблет Бима или Бома на нем во время выступления не было. Тем более, что Вильгельму Рентгену и Вернеру фон Брауну уже все равно, они давно умерли.

Нет, тут можно напомнить вам, что Порошенко, сидя в кресле главы Украины тоже мог ошарашить кого угодно, назвав русского националиста, изобретателя Игоря Сикорского украинцем. Или русского же художника армянского происхождения Ивана Айвазовского причислял к выдающимся украинцам. А Павло Климкин, разоткровенничавшийся на днях, что он кидался в Сергея Лаврова бумагами и документами на переговорах, объявлял украинцем Александра Сергеевича Пушкина, побывавшего в Одессе. Но не стоит путать зигзаги выпрямившихся мозговых извилин данных персонажей с «откровениями» Зеленского. Потому что нынешний президент Украины решал крайне прагматичную задачу.

- Украина является алмазом, которому нужны внутренние реформы и внешние инвестиции для превращения в настоящий бриллиант не только в сердце Европы, но и во всем мире, - резюмировал Зеленский. Что это значит в переводе на обычный язык, если отбросить шелуху словесного поноса, напавшего на Зеленского, стоящего за трибуной? Означает это только одно – панове, дайте грошей! Ничего личного, просто бизнес. А для него можно построить и такую украинскую Вселенную, рядом с которой герои «Вселенной «Марвел» никнут и блекнут. Каковы эпитеты: алмаз, бриллиант, сердце Европы… А правильно ли Зеленский видит анатомию этой части света?

Нет, остались еще неназванными изобретатели колеса, бумаги, пороха, пенициллина, парового двигателя, лазера, сохи, обработки металлов и получения огня. Но не все же сразу! Надо что-то и на следующий форум для иностранных инвесторов оставить. Благо, эти почему-то не вдохновились. А, услышав про бриллиант из Украины, лишь инстинктивно схватились за кошельки.

А компания ИКЕА, приход которой так предвкушала вся Украина, как доказательство начала «огранки алмаза», и вовсе решила отказаться от строительства завода на Львовщине, отказав украинскому бизнесу в партнерстве из-за его состояния.

Кстати, вы случайно не в курсе, кто построил Великую Китайскую стену? Думаете, что китайцы? Похоже, не знаете. Вот и молчите. И к вопросу, кто выкопал Черное море, на Украине еще вернутся. На самом высоком уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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