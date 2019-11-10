Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Два еврокубковых российских бойца этого сезона подходят к очному поединоку в чемпионате России. Кубанцы выиграли свой поединок в Турции, а "Локо" в драматичном поединке уступил "Ювентусу". Теперь же грядет битва Кубани и Москвы. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019.
Статистика личных встреч Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019
В чемпионатах России по футболу команды играли между собой 17 раз. 10 побед у "Локо", 5 - у кубанцев, 2 поединка завершались вничью. В том числе и поединок первого круга. В Краснодаре команды 24 августа сыграли вничью 1:1.
Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019
Шансы команд на победу примерно равны - к очному поединку клубы подходят после важных игр в еврокубках.
Прогноз на матч Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019
Итогом поединка достаточно логичным видится ничья.
Время начала матча Локомотив - Краснодар 10 ноября октября 2019
Матч Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019 года в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть матч Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019
Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Краснодар можно посмотреть 10 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч ТВ.
Трансляция матча Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019
Трансляция матча Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 19:00 по московскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU