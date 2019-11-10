2019-11-09T20:28:30+03:00
Спорт

Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 16 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 10 ноября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 16 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Краснодар" едет в гости к "Локомотиву"."Краснодар" едет в гости к "Локомотиву".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Два еврокубковых российских бойца этого сезона подходят к очному поединоку в чемпионате России. Кубанцы выиграли свой поединок в Турции, а "Локо" в драматичном поединке уступил "Ювентусу". Теперь же грядет битва Кубани и Москвы. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019.

Статистика личных встреч Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019

В чемпионатах России по футболу команды играли между собой 17 раз. 10 побед у "Локо", 5 - у кубанцев, 2 поединка завершались вничью. В том числе и поединок первого круга. В Краснодаре команды 24 августа сыграли вничью 1:1.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019

Шансы команд на победу примерно равны - к очному поединку клубы подходят после важных игр в еврокубках.

Прогноз на матч Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019

Итогом поединка достаточно логичным видится ничья.

Время начала матча Локомотив - Краснодар 10 ноября октября 2019

Матч Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - Краснодар можно посмотреть 10 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019

Трансляция матча Локомотив - Краснодар 10 ноября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 19:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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