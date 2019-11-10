"Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром" 1:1 и вышел на второе место в Премьер-Лиге

В воскресенье, 10 ноября, программу 16 тура чемпионата России по футболу закрывала битва двух топ-клубов Премьер-Лиги. Две команды, измученные на неделе еврокубками, играли между собой. В гости к "Локо", проигравшему в драматичной игре "Ювентусу", приехал победитель "Трабзонспора" - ФК "Краснодар". Это была битва за 2-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Накануне у себя дома неожиданно уступил один из лидеров сезона ФК "Ростов". Донской клуб проиграл со счетом 1:2 "Тамбову" и по итогам тура лишался уже точно своей второй позиции в чемпионате России.

"На разогреве" у этой игры на площади перед "РЖД Ареной" традиционно был концерт. И в качестве приглашенных гостей в этот раз хозяева поля выбрали группу "Танцы минус", которые отыграли до стартового свистка, а потом же смотрели игру со зрительских мест.

У "Локомотива" перед началом игры можно было заметить в составе приятное событие - форвард Федор Смолов наконец-то залечил все свои болячки и попал в заявку на игру. Свежий игрок как раз был необходим "Локомотиву", который имел всего несколько дней на восстановление после эпичного боя с туринским "Ювентусом". Во втором тайме на поле Смолов таки и вышел.

В первом тайме голы зрители увидели перед самым перерывом. На 43-й минуте матча Алексей Миранчук со штрафного попал в штангу, вратарь прыгнул и уже был "отыгран". А Гжегож Крыховяк подставил ногу и попал в пустые ворота мячом - в принципе, не сложная манипуляция.

Локомотив - Краснодар. 1:0. Гжегож Крыховяк, Российская Премьер-Лига, 16 тур 10.11.2019.Локомотив - Краснодар. 1:0. Гжегож Крыховяк

Но буквально через пару минут перед свистком на перерыв форвард "Краснодара" Маркус Берг, которого многие в сезоне ругают за растрату моментов, попал в ворота! После подачи с фланга он был первым "на мяче" и с пары метров поразил ворота Гильерме. После такого обмена "тычками" команды ушли на перерыв.

Локомотив - Краснодар. 1:1. Маркус Берг, Российская Премьер-Лига, 16 тур 10.11.2019.Локомотив - Краснодар. 1:1. Маркус Берг

Началась же вторая половина с того, что один из лидеров "Локомотива" Крыховяк, забивший "Краснодару" второй гол в сезоне во второй игре подряд, ушел с поля. Перед перерывом он получил травму и вместо него вышел на поле еще один "бывший травмированный" - Антон Миранчук.

До конца матча в итоге так ничего и не поменялось. "Локомотив" и "Краснодар" поделили очки, сыграв вничью 1:1. И теперь "Локо" вышел на второе место, оепережая на 1 балл "Ростов". А вот "Краснодар" оказался в группе из трех клубов с 30 очками позади команды Семина. Столько же баллов у "Ростова" и ЦСКА. В чемпионате России по футболу теперь наступает перерыв на две недели на матчи сборных. "Локомотив" следующий матч сыграет через 12 дней - он поедет в гости к "Тамбову". А вот "Краснодару" предстоит поездка в Тулу. Там 24 ноября они сыграют против местного "Арсенала".

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча Краснодар - Локомотив.