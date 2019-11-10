Примерных автолюбителей начнут поощрять рублем

Наводить порядок на дорогах будут не только кнутом, но и пряником. Тем, кто водит аккуратно и не попадает в аварии, начнут начислять баллы, которые можно монетизировать, к примеру, оплачивая штрафы. А также примерное вождение обеспечит скидку на полис ОСАГО. Поощрять примерных водителей предложил вице-премьер Максим Акимов.

- Думаю, за этим будущее, - заявил он. - Это очень важный вклад в общую безопасность. Для этого и специального оборудования не понадобится.

Систему планируют запустить в экспериментальном режиме уже в следующем году. Кстати, в мире есть примеры подобного поощрения. К примеру, в ОАЭ водителям с 5-летней безаварийной ездой дарят новые автомобили.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее в России предложили разработать систему вознаграждения водителей, которые будут сообщать в ГИБДД о нарушениях, которые увидят на дороге. Например, пустить на уплату налога заявителя часть штрафа нарушителя.