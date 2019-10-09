Эксперт прокомментировал идею поощрять водителей за сообщения о нарушении ПДД

СЕГОДНЯ 13:11 2019-10-09T13:11:31+03:00

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Если водители начнут сообщать о замеченных нарушениях ПДД, это никак не скажется на безопасности движения. Такое мнение высказал автоэксперт Вячеслав Субботин в ответ на предложение депутата Владимира Петрова разработать систему поощрения автовладельцев за сообщение о нарушениях дорожных правил.

«На безопасность движения это (предложение. — прим.ред.) никак не повлияет, повлияют другие факторы, прежде всего инфраструктура дорог... Нужно разделять дороги между собой, встречные полосы, нужно оборудовать обочины, стоянки, пешеходные переходы», — цитирует слова специалиста RT.

Кроме того автоэксперт добавил, что многие нарушения попросту нельзя зафиксировать традиционными методами контроля. Так, например водители не могут увидеть, пристегнул ли ребенок в чужой машине, не могут узнать, есть ли у владельца соседнего авто страховка.

Напомним, ранее депутат Владимир Петров предложил главе МВД Владимиру Колокольцеву разработать систему вознаграждения водителей, которые будут сообщать в ГИБДД о нарушениях, которые увидят на дороге. Например, часть штрафа нарушителя можно будет пустить на уплату налога заявителя, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU