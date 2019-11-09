2019-11-09T21:32:05+03:00
Авто

В России будут поощрять водителей за аккуратное вождение

Система поощрения аккуратного стиля вождения может заработать в тестовом режиме в 2020 году
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Система поощрения аккуратного стиля вождения может заработать в тестовом режиме в 2020 году. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСССистема поощрения аккуратного стиля вождения может заработать в тестовом режиме в 2020 году. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Правительство России решило поощрять водителей, которые не нарушают правил дорожного движения и ездят аккуратно. Об этом рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов, уточнив, что создание системы поощрения аккуратного стиля вождения планируют обсудить в комиссии по безопасности дорожного движения, и она может заработать в тестовом режиме уже в следующем году.

«Я думаю, что за этим, безусловно, будущее. Это очень важный вклад в нашу общую безопасность. И что в экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить», - сказал он.

Вице-премьер отметил, что для этого «технологически даже, наверное, специального оборудования не надо», а вот регуляторную рамку для начисления и последующей монетизации накопленных баллов «будет создать значительно сложней», передает ТАСС.

К слову, как писал сайт kp.ru, ранее в России предложили разработать систему вознаграждения водителей, которые будут сообщать в ГИБДД о нарушениях, которые увидят на дороге. Например, пустить на уплату налога заявителя часть штрафа нарушителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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