Девять россиян попали в секретный доклад о вмешательстве в дела Британии

Девять российских бизнесменов угодили в секретный доклад о незаконном участии в политике Британии, над которым в течение 18 месяцев корпел межпартийный комитет по разведке и безопасности. 50-страничный документ еще не опубликован, но с ним уже ознакомилась газета The Sunday Times.

Среди упомянутых лиц: бывший вице-президент «ЮКОСа» Александр Темерко, пожертвовавший британским консерваторам 1,2 миллиона фунтов стерлингов за последние семь лет; супруга экс-замминистра финансов РФ Людмила Чернухина (в 2018 году перечислила тори боле 450 тысяч фунтов). Упомянут и Евгений Лебедев, сын банкира Александра Лебедева, который приглашал будущего премьера, а тогда министра иностранных дел Британии Бориса Джонсона на вечеринки в семейном поместье в Италии и даже подбил его ночевать на улице Лондона в поддержку бездомных ветеранов. Джонсон на тот момент был мэром британской столицы.

- Неизвестно, в какой части доклада - открытой или конфиденциальной - упомянуты эти имена, - пишет издание. - Британское разведсообщество разгневано задержкой публикации доклада, поскольку меры по защите чувствительной информации уже приняты.

Стоит отметить, что этот доклад должны были обнародовать еще 4 ноября, но публикацию отложили до декабрьских выборов. А в окружении Джонсона добавили, что пока он слишком занят Брекзитом, чтобы читать материалы о российской угрозе.