Новый британский премьер Борис Джонсон бомжевал в Лондоне вместе с сыном русского банкира

Правящая Консервативная партия Великобритании избрала нового лидера — 55-летнего Бориса Джонсона. Его предшественница Тереза Мэй запомнилась как «самый провальный политик в истории Англии». Придя к власти на волне «Брексита» (референдума по выходу Британии из ЕС), она за три года так и не смогла завершить сей процесс и только рассорилась со всеми союзниками — от собственной партии до главного стратегического партнёра, Вашингтона.

В общем, неудивительно, что Тори (консервативная партия — ред.) решили совершить «рокировочку», двинув на первый пост человека, пожалуй, с самым большим политическим опытом в Соединённом Королевстве.

СПЕРВА ЖУРНАЛИСТ…

Борис Джонсон начинал как репортёр, работал в крупнейших газетах, потом пошел в депутаты парламента. Выдвинулся на выборах столичного мэра-2008, причём активнее всех его поддерживала одна из крупнейших городских газет — Evening Standard (за что её даже прозвали «Evening Boris», «Вечерний Борис»). Во многом благодаря чему молодой (на тот момент) политик и выиграл.

В следующем году это издание купил российский финансист Александр Лебедев. Поменял бизнес-модель, сделал газету бесплатной — и тираж взлетел. Завоевав простых лондонцев, новый владелец переключился на высшее общество, стал проводить благотворительные вечера. Тут-то и пригодились старые связи газеты с «Вечерним Борисом». Тот сделался завсегдатаем вечеринок Лебедева, за ним подтянулись и другие звёзды. За 10 лет на этих благотворительных вечерах собрали 50 миллионов фунтов. Заметную часть астрономической суммы Александр Лебедев тратил на добрые дела в России — например, построил в Санкт-Петербурге Институт детской гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачёвой (больницу для детей, больных раком).

Александр Лебедев и Борис Джонсон. Фото из личного архива Евгения Лебедева

…ПОТОМ — ЛОНДОНСКИЙ БОМЖ

На посту мэра Борис Джонсон держался молодцом — развивал общественный транспорт и велодорожки, успешно провёл Олимпиаду-2012. И отметился рядом ярких жестов — например, в 2015 году ночевал в спальном мешке у собора Святого Павла в центре Лондона, переодевшись в бродягу.

Вместе с ним бомжевал и управляющий Evening Standard, сын Александра Лебедева — Евгений: их газета как раз продвигала благотворительную кампанию в поддержку таких же бомжей — бывших британских военнослужащих. Многие из них страдают «афганским синдромом», не могут найти нормальную работу — и часто оказываются на улице, а государство помогать им не торопится.

В 2015 году Джонсон в спальном мешке у собора Святого Павла в центре Лондона. Фото Nigel Howard/independent.co.uk

В другой раз Джонсон и Лебедев-младший провели на Трафальгарской площади литературный фестиваль по борьбе с неграмотностью среди детей. Знаменитости читали отрывки из классической литературы, привлекли благотворительных пожертвований на два миллиона фунтов. На эти деньги обучили сотни волонтёров для проведения «ликбеза».

В 2016 году в судьбе Бориса Джонсона — новый кульбит: ярый сторонник выхода из ЕС, он вошёл в «правительство Брексита» как глава МИДа. А когда в середине 2018 года, ко второй годовщине референдума, стало ясно, что потуги Терезы Мэй реализовать волю нации увязли в лондонском болоте — Джонсон вовремя вышел из кабинета министров. И тем самым снял с себя политическую ответственность за провалы хозяйки резиденции на Даунинг-стрит.

Впрочем, сбор денег на лечение наших детей и хорошие отношения с семьёй русского олигарха не мешали Джонсону периодически жёстко критиковать Кремль и даже со скандалом отменить министерский визит в Москву весной 2017 года.

ПЛАН ДЖОНСОНА — ДРУЖБА С ДОНАЛЬДОМ?

В общем, сторонники «Брексита» торжествуют. А вот в континентальной Европе к «Борису на царстве» относятся сдержанно.

— Действующая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляет о солидарности с противниками президента США Дональда Трампа из числа американских «демократов». А вот Джонсон — ровно наоборот, играет на стороне Белого дома. Скорее всего, при нём отношения между Вашингтоном и Лондоном переживут новый расцвет — к выгоде Британии и потерям для ЕС, — сообщил нам депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Пётр Быстрон. — Например, по подсчётам консалтинговой фирмы Deloitte, немецкий автопром, и так ослабленный истерией вокруг «борьбы с изменениями климата», лишится 18 тысяч рабочих мест, поскольку Джонсон выступает за «жёсткий Брексит»: разрыв экономических связей с Европой безо всяких компенсаций.

А как сложатся отношения нового премьера с нашей страной?

— Есть опасность, что на «московском фронте» Джонсон продолжит политику прежнего премьера, если не сказать хуже. Он неоднократно выступал с антироссийскими заявлениями, требовал жёстких мер за всевозможную, с его точки зрения, «русскую агрессию», — говорит кандидат политических наук, политолог Ярослав Левин. — Но есть другое интересное окно возможностей: у Джонсона очень хорошие отношения с Трампом. А тот, в свою очередь, довольно конструктивно общается с российским лидером, что показали последние международные саммиты. Так что, возможно, под влиянием «старшего товарища» на совсем уж безумные антироссийских шаги новый премьер всё же не пойдёт.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Лидером Великобритании стал человек, за которого не голосовал народ

Обычно в Великобритании главу правительства избирают на всеобщих выборах в парламент, но на сей раз прошло голосование, причем по почте, только членов партии. Между тем, их всего 120 тысяч (в пятидесятых годах насчитывалось около трех миллионов). У других же граждан страны, которых примерно 65 миллионов, не было права голоса. 55-летнего Бориса Джонсона поддержали в два раза больше одно партийцев, чем его конкурента главу Форин-офиса Джереми Ханта (подробности)