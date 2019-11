NASA: динозавры жили на другой стороне Млечного пути

Наша галактика — Млечный путь. Солнце находится в одном из её спиральных рукавов и вращается вокруг центра галактики. Делает один оборот примерно за 250 миллионов лет. Столько длится галактический год.

Солнце вращается вокруг центра Млечного пути.

Старый галактический год вроде бы закончился. Начался новый. Потому что Солнце вместе с Землей и другими планетами опять оказалось в той же точке, в которой находилось в начале прошлого «года» - 250 миллионов лет назад. В честь знаменательного события Джесси Кристиансен (Jessie Christiansen) — исследовательница из NASA смастерила анимационный ролик. Показала наш путь среди звезд — эдакий Star Track, проиллюстрировав его «историческими вехами». Ими стали динозавры, разные виды которых, жили на Земле в разное время.

Динозавры расплодились примерно половину галактического года назад - в то время, когда Солнце находилось на прямо противоположной стороне от своего нынешнего положения

Появились ящеры в начале прошлого галактического года. Их расцвет пришелся на «май-июнь-июль» - на то время, когда Солнце и Земля находились на другой стороне Млечного пути. До «октября» динозавры забот не знали — пока не прилетел гигантский астероид. Он упал 66 миллионов лет назад в районе Мексиканского залива, погубил динозавров, но освободил место для млекопитающих. Потом и люди расплодились — к концу "декабря". Мы обитаем на Земле от силы пару «недель». А то и меньше.

Млекопитающие еще и четверти "года" не прожили на Земле. А люди - всего, как пару "недель" появились.

Кто останется на нашей планете к концу следующего галактического года? Будет ли кому смастерить новую анимацию и показать, что произошло за минувшие 250 миллионов лет? Вопросы, надо понимать, риторические.

КСТАТИ

Млечный становится кривым сразу за Солнечной системой

Новейшее трехмерное изображение Млечного пути — галактики, внутри которой находится Солнечная система - «синтезировали» ученые из Польши (Astronomical Observatory, University of Warsaw), США (Department of Astronomy, Ohio State University) и Великобритании (Department of Physics, University of Warwick). Взглянули на эту 3D-карту и увидели, что галактика наша не совсем такая, какой ее принято было представлять. Да, она спиральная, состоящая из 4 главных рукавов. Но диск Млечного пути, который считали плоским и более-менее ровным, оказался кривым и разной толщины. Особенно сильно загнуты его края. Со стороны диск похож на гигантскую букву S. Соседняя галактика — Туманность Андромеды — почему-то не такая. Нам со стороны видно, что она-то как раз ровная и плоская...

Млечный путь оказался похожим на шляпу с широкими загнутыми полями.

