Форум молодежных лидеров России и Казахстана прошел в Омске параллельно с основной деловой программой XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, организованного Министерством экономического развития России и Фондом Росконгресс. Площадкой для встречи молодежных лидеров стал Омский региональный парк информационных технологий.

Участники обсудили развитие добровольчества и сельской молодежи, а также медиатренды и сотрудничество молодых дипломатов. Финалом мероприятия стало подписание двухсторонних соглашений между молодежными неправительственными организациями.

Подвели итоги работы форума руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев и министр информации и общественного развития Республики Казахстан Даурен Абаев.

«Мы действительно заложили хороший фундамент и в следующем году продолжим обмениваться опытом, – рассказал Даурен Абаев. – У нас есть замечательная дата, которая будет нас объединять весь 2020 год, – это юбилейный год Победы».

По итогам форума были подписаны 7 двухсторонних соглашений между молодежными неправительственными организациями: Соглашение о создании Волонтерского совета с участием лидеров волонтерских организаций Республики Казахстан и Российской Федерации, Меморандум о совместной реализации мероприятий в рамках подготовки и проведения открытого Международного фестиваля «Студенческая весна стран СНГ», Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Общероссийской молодежной общественной организацией «Российский союз сельской молодежи» и частным учреждением «Республиканский штаб молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел», Меморандум о сотрудничестве между Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Общественным объединением «Атаным аманаты», «Дорожная карта» по развитию казахстанского центра по медицинскому волонтерству, Соглашение о взаимопонимании и развитии сотрудничества в сфере молодежной политики между Конгрессом молодежи Казахстана и Общероссийской общественной организацией по вовлечению молодежи в развитие территорий «Городские реновации».

Помимо подписания соглашений и меморандумов, обе стороны наметили ряд совместных проектов, среди которых – линейка волонтерских мероприятий, Первый съезд Волонтерского совета с участием лидеров добровольческих организаций Казахстана и России, совместная программа по развитию предпринимательства на селе «Начинающий фермер».

Форум молодежных лидеров России и Казахстана прошел впервые и объединил более 100 человек: руководителей центральных и региональных органов государственной власти, активистов волонтерских организаций и объединений сельской молодежи, общественных деятелей, молодых преподавателей и студентов, журналистов и блогеров из России и Казахстана. Организаторами Форума молодежных лидеров России и Казахстана выступили Федеральное агентство по делам молодежи и Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан.

XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходил в Омске 6-7 ноября.