Папа Римский предложил российской певице стать членом Папской академии литературы и изящных искусств

Российская оперная певица Светлана Касьян прилетела в Рим, где номинирована на престижную премию Международного культурного фестиваля "Русский Рим". Церемония награждения пройдет в пятницу вечером в Палаццо Поли, а утром оперную диву принял у себя Папа Римский Франциск.

Глава Римско-католической церкви давно демонстрирует свою симпатию к этой российской певице и в этом году наградил ее орденом святого Сильвестра за заслуги в искусстве. А на этот раз предложил Светлане стать членом Папской академии литературы и изящных искусств. Она была основана в 1542 году и включала в свои ряды Караваджо и других выдающихся деятелей итальянского искусства.

Как рассказала Светлана "Комсомолке", понтифику она ответила, что для нее является огромной радостью и честью служение искусству в любом его проявлении.

- Вы, Ваше Святейшество, являетесь для меня примером высокого служения Богу и людям. Ваши молитвы меняют погоду с пасмурной на ясную. В этом я убедилась во время моего дебюта в Вероне, когда по всем предсказаниям синоптиков должен был идти весь день проливной дождь, но по вашим молитвам тучи развеялись ровно на время моего спектакля. Это было реальное чудо, я была этому свидетелем, - сказала певица Папе.