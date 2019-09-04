2019-09-04T12:36:17+03:00
В мире

Папа Римский прислал любимой российской певице цветы в гримерку

Светлана Касьян дебютировала с "Аидой" в Вероне.
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Глава Римско-католической церкви - давний почитатель ее творчества и даже произвел Касьян в Дамы ордена святого СильвестраГлава Римско-католической церкви - давний почитатель ее творчества и даже произвел Касьян в Дамы ордена святого СильвестраФото: REUTERS
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Оперная дива Светлана Касьян во вторник дебютировала в опере "Аида" на самом престижном оперном фестивале в мире "Арена ди Верона". Российской солистке в этом году выпала честь петь главную партию в опере Верди.

А главным сюрпризом стал присланный в гримерку большой букет белых роз. Оказалось, от самого Папы Римского.

Напомним, глава Римско-католической церкви - давний почитатель ее творчества и даже произвел Касьян в Дамы ордена святого Сильвестра за заслуги в оперном искусстве.

А главным сюрпризом стал присланный в гримерку большой букет белых роз Фото: Личный Архив

А главным сюрпризом стал присланный в гримерку большой букет белых розФото: Личный Архив

- С мыслями и молитвами. Приятной премьеры! - было написано на маленьком папском бланке.

Пожелания понтифика сбылись - спектакль прошел с огромным успехом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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