Все о пособиях и передовых сервисах для семей с детьми в России

И МАМА, И ПАПА, И БАБУШКА

1 За счет средств Фонда социального страхования (ФСС РФ) в России на сегодня выплачиваются такие виды пособий по материнству:

• пособие по беременности и родам;

• единовременное пособие для женщин, вставших на учет в медицинских организациях в срок беременности до 12 недель;

• единовременное пособие при рождении ребенка;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

Как определяется размер этих выплат - см. в нашей инфографике.

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2 Пособия от ФСС полагаются россиянам, которые застрахованы в системе обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В первую очередь речь идет о гражданах, которые работают по трудовым договорам. Индивидуальные предприниматели и другие представители самозанятого

населения могут рассчитывать на пособия из средств соцстраха, если добровольно встали на учет в ФСС РФ и уплатили взносы (чтобы получать выплаты в 2019 году, нужно было добровольно застраховать себя в ФСС и перечислить необходимый взнос до конца 2018 года).

3 Пособие по беременности и родам («декретные») в нашей стране может получить только будущая мама.

Единовременное пособие при рождении ребенка вместо матери вправе получить отец малыша. Для этого ему нужно принести своему работодателю справку с места работы мамы ребенка - о том, что она не воспользовалась своим правом на получение данного пособия.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет может получать как мама, так и вместо нее отец либо другой родственник малыша, который фактически ухаживает за ребенком. Для этого нужно оформить на работе отпуск по уходу за ребенком. То есть, скажем, бабушка может получать пособие вместо мамы ребенка только при условии, что работает по трудовому договору и оформляет у себя на работе отпуск по уходу за внуком (внучкой). Право брать такой отпуск полностью или частями (то есть, например, чередуясь с мамой или отцом ребенка) гарантирует Трудовой кодекс РФ, статья 256.

4 За получением пособий нужно обращаться к своему работодателю - ему подается заявление о выплате пособий и необходимые документы (как узнать их перечень и даже заранее легко посчитать размер пособия с помощью современных сервисов ФСС РФ, - см. на странице 14 (4) нашего справочника).

Работодатель выплачивает пособия из средств Фонда социального страхования (по так называемой зачетной схеме). А в тех регионах России, где введен порядок прямых выплат, деньги перечисляются получателям пособий напрямую из региональных отделений фонда.

Если в отношении работодателя начата процедура банкротства, то для выплаты пособий нужно обращаться непосредственно в отделение ФСС РФ (подробно об этом - на странице 13 (3) нашего справочника).

БУДЬ В КУРСЕ

Аферисты врут о несуществующих выплатах

Фонд социального страхования предупреждает: беременных женщин вводят в заблуждение.

В одно из региональных отделений фонда пришло заявление от беременной женщины. Будущая мама попросила выделить ей бесплатную путевку на санаторно-курортное лечение. Однако на сегодня такой льготы за счет средств социального страхования для беременных женщин законодательство не предусматривает. Оказывается, девушка узнала о «положенной ей льготе» из интернета.

Специалисты ФСС сами ввели запрос через поисковую систему и поразились. Кто-то из неграмотных или заведомо недобросовестных «экспертов» разместил пояснения о санаторно-курортных льготах для беременных женщин. Другие подхватили. И теперь интернет пестрит сообщениями, которые вводят в заблуждение будущих мам. У женщин, как известно, в этот период и без того повышена чувствительность и ранимость, а уж когда приходиться биться за свои права и получать отказ (подчеркнем: обоснованный!), то можно заработать серьезный нервный срыв. Поэтому Фонд социального страхования призывает: не доверяйте ложным разъяснениям!

- Имейте в виду, что «грамотеи» в своих сообщениях, как правило, ссылаются на приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2006 № 44 «О долечивании (реабилитации) больных в условиях санатория». Этот приказ давно отменен, - рассказывают специалисты ФСС. - В 2009 году был принят новый приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.03.2009 № 138н «О порядке организации работы по распределению путевок и направлению больных из учреждений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздравсоцразвития России». В данном приказе речь идет о распределении путевок и направлении больных на лечение в санаторно-курортные учреждения, которое осуществляют учреждения здравоохранения. О льготных путевках для беременных женщин за счет средств соцстраха речи нет.

Наш путеводитель поможет вам сориентироваться, какие выплаты полагаются для поддержки материнства за счет средств обязательного социального страхования. А также вы узнаете о современных проектах, которые помогут воспользоваться мерами господдержки быстрее и комфортнее.

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