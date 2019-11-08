«Мир» вашей семье

Карты «Мир» есть у многих россиян. На этот пластик уже не первый год перечисляются студенческие стипендии, пенсии, зарплаты в государственных организациях. А с 2018 года в регионах страны, которые участвуют в пилотном проекте «Прямые выплаты», пособия за счет средств Фонда социального страхования (ФСС РФ) также выплачиваются на карту «Мир».

УДОБНЕЕ И БЫСТРЕЕ

Главное преимущество нового подхода - возможность получать пособия только по номеру карты без предоставления каких-либо дополнительных банковских реквизитов, поясняют эксперты ФСС РФ.

- Способ зачисления пособий на карту «Мир» - это новая уникальная технология. Она позволяет зачислить получателю деньги значительно быстрее, чем по реквизитам банковского счета (как это делается в случае с другими банковскими картами. - Ред.), - рассказывают специалисты. - Зачисление на карту «Мир» занимает от 5 до 30 минут.

Получателю пособий не нужно узнавать, запоминать и записывать 20-значный номер счета в банке, наименование банка и прочие реквизиты. Карта всегда на руках, и ее номер можно просто переписать в заявление.

Также не стоит опасаться, что эта информация попадет в чужие руки - ФСС РФ обеспечивает все меры защиты информации и персональных данных в соответствии с законодательством РФ.

- Мама, оформи скорее карту, чтобы побыстрее получать пособия мне на памперсы и игрушки!Фото: Олег РУКАВИЦЫН

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

На 1 июля 2019 года использовать карту «Мир» для получения страховых выплат из ФСС РФ было возможно только в регионах с «Прямыми выплатами» (на сегодня их 59 из 85, подробнее см. в рубрике «Важно»).

Все достаточно просто. При наступлении страхового случая, будь то собственное заболевание или травма (в т. ч. на производстве), беременность и роды или необходимость ухода за ребенком, застрахованное лицо подает своему работодателю заявление по форме, утвержденной ФСС РФ. К заявлению нужно приложить документы, необходимые для назначения пособия.

Именно в заявлении гражданин сам определяет, каким способом ему удобнее получить деньги: счет в банке, почтовый перевод или на карту «Мир». И указывает соответствующие реквизиты для перечисления. Для перечисления на карту «Мир» достаточно только ее номера, указанного на лицевой стороне карты.

При перечислении пособий по номеру карты «Мир» получателю от банка приходит СМС-сообщение с указанием суммы зачисления и наименования вида пособия.

РАСШИРЕНИЕ ГРАНИЦ

Изначально, в 2018 году, Фонд социального страхования ввел возможность использовать единственный реквизит - номер национальной карты «Мир» для перечисления пособий - в рамках проекта «Прямые выплаты». А в 2019 году это правило стало распространяться во всех регионах страны на выплаты пособий ФСС РФ в связи с отсутствием работодателя. То есть, например, в случае ликвидации работодателя, при банкротстве, неизвестном местонахождении, отсутствии денежных средств на банковском счете.

Напомним, в случае невозможности выплаты работодателем пособий своим работникам по причине недостаточности денежных средств, банкротства и т. д. (подробнее см. на странице 17 (3) нашей вкладки) граждане вправе обратиться с заявлением о выплате напрямую в региональные отделения ФСС РФ. Именно в таких случаях с ноября 2019 года во всех регионах страны можно будет также указать в заявлении о выплате только номер карты «Мир» и получить пособие напрямую.

Просто. Быстро. Без лишних реквизитов.

НА ЗАМЕТКУ

Чего ждать в будущем

В планах Фонда социального страхования - обеспечить всем гражданам, получающим выплаты от ФСС РФ (инвалиды, работники, пострадавшие от трудовых увечий), перечисление пособий и компенсаций на карту «Мир». Именно с использованием только одного реквизита - номера карты «Мир».

Для людей с ограниченными возможностями, которым положены технические средства реабилитации (коляски, костыли и т. п.), будет использоваться инновационная банковская карта в виде электронного сертификата на приобретение необходимых изделий. Средства этих сертификатов, привязанные к карте «Мир», могут быть использованы только на определенные цели.

Читайте далее