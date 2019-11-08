2019-11-08T17:49:55+03:00
Экономика

Личный душ, кино и домино: что будет в новых вагонах, которые сменят плацкарты и купе

Новый ГОСТ к поездам дальнего следования начнет действовать 1 января 2020 года
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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Фото: «Трансмашхолдинг».Фото: «Трансмашхолдинг».
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В России разработан новый ГОСТ, в котором прописаны требования к обслуживанию пассажиров в поездах дальнего следования. Подробный 24-страничный документ вступит в силу с 1 января 2020 года. Стандарт предусматривает 4 класса обслуживания: базовый, эконом, бизнес и люкс. Как сообщалось ранее, от привычного деления СВ, купе и плацкарты решено отказаться.

Вот примеры того, какие требования будут предъявлены к вагонам разных классов:

ЛЮКСЫ

- Купе состоит из раскладного дивана и верхней спальной полки

- Также в купе присутствует кресло

- Электронный замок с магнитными ключами

- Кондиционеры с индивидуальной настройкой в каждом купе

- Туалет замкнутого типа, душевая кабина и умывальник в каждом купе.

- Текстильные полотенца вместо бумажных в санузлах

- Санитарно-гигиенический набор (в т.ч. шапочка для душа, бритвенный набор, ополаскиватель, беруши, рожок для обуви, ежедневные прокладки(в женском наборе), пилка для ногтей).

- Банный халат каждому пассажиру

- Ваза с цветами

- Минеральная вода в стеклянных бутылках

- Детское меню

- Wi-Fi (беспроводной интернет)

- Видеотрансляция

- Чай, кофе, напитки на всем пути следования

Фото: «Трансмашхолдинг».

Фото: «Трансмашхолдинг».

БИЗНЕС-КЛАСС

- Купе состоит из двух спальных полок напротив друг друга

- Электронный замок с магнитными ключами

- Один душ на вагон

- Расческа, зубная щетка и зубная паста, влажные салфетки, твердое мыло - каждому пассажиру.

- Две чайные чашки

- Минеральная вода в пластиковых бутылках

- Розетки в каждом купе

- Видеотрансляция (рекомендована)

- Чай, кофе, напитки за дополнительную плату

- Мелкие тарелки, вилки, консервный нож

ЭКОНОМ-КЛАСС

- Купе состоит из четырех или трех спальных полок

- Салфетки для стола

- Тапочки, зубная щетка и зубная паста, влажные салфетки.

- Настольные игры (шашки, шахматы и домино).

- Стаканы в подстаканниках

БАЗОВЫЙ ВАГОН

- Пассажирский отсек состоит из двух нижних, двух верхних и двух боковых полок.

- Минимум одна розетка на вагон.

- Стаканы в подстаканниках

- Туалетная бумага, бумажные полотенца

Из этого перечня можно понять, что базовый вагон будет, по сути, аналогом нынешнего плацкартного, а эконом-класс - купейного.

Эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге напомнил, что ГОСТ носит рекомендательный характер.

- Бессмысленно пытаться требовать исполнения нового ГОСТА в вагонах, которым 20 лет, - констатирует Мюнге. - Как туда поставить электронный замок, оборудовать его подъемником для инвалидной коляски или элементарным для Европы кондиционером или душем? Из-за дешевизны билетов еще долго востребованы старые обычные вагоны.

Новый плацкарт.Давайте детально рассмотрим новый плацкарт РЖД. Как вам?

ИСТОЧНИК KP.RU

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