Личный душ, кино и домино: что будет в новых вагонах, которые сменят плацкарты и купе
В России разработан новый ГОСТ, в котором прописаны требования к обслуживанию пассажиров в поездах дальнего следования. Подробный 24-страничный документ вступит в силу с 1 января 2020 года. Стандарт предусматривает 4 класса обслуживания: базовый, эконом, бизнес и люкс. Как сообщалось ранее, от привычного деления СВ, купе и плацкарты решено отказаться.
Вот примеры того, какие требования будут предъявлены к вагонам разных классов:
ЛЮКСЫ
- Купе состоит из раскладного дивана и верхней спальной полки
- Также в купе присутствует кресло
- Электронный замок с магнитными ключами
- Кондиционеры с индивидуальной настройкой в каждом купе
- Туалет замкнутого типа, душевая кабина и умывальник в каждом купе.
- Текстильные полотенца вместо бумажных в санузлах
- Санитарно-гигиенический набор (в т.ч. шапочка для душа, бритвенный набор, ополаскиватель, беруши, рожок для обуви, ежедневные прокладки(в женском наборе), пилка для ногтей).
- Банный халат каждому пассажиру
- Ваза с цветами
- Минеральная вода в стеклянных бутылках
- Детское меню
- Wi-Fi (беспроводной интернет)
- Видеотрансляция
- Чай, кофе, напитки на всем пути следования
Фото: «Трансмашхолдинг».
БИЗНЕС-КЛАСС
- Купе состоит из двух спальных полок напротив друг друга
- Электронный замок с магнитными ключами
- Один душ на вагон
- Расческа, зубная щетка и зубная паста, влажные салфетки, твердое мыло - каждому пассажиру.
- Две чайные чашки
- Минеральная вода в пластиковых бутылках
- Розетки в каждом купе
- Видеотрансляция (рекомендована)
- Чай, кофе, напитки за дополнительную плату
- Мелкие тарелки, вилки, консервный нож
ЭКОНОМ-КЛАСС
- Купе состоит из четырех или трех спальных полок
- Салфетки для стола
- Тапочки, зубная щетка и зубная паста, влажные салфетки.
- Настольные игры (шашки, шахматы и домино).
- Стаканы в подстаканниках
БАЗОВЫЙ ВАГОН
- Пассажирский отсек состоит из двух нижних, двух верхних и двух боковых полок.
- Минимум одна розетка на вагон.
- Стаканы в подстаканниках
- Туалетная бумага, бумажные полотенца
Из этого перечня можно понять, что базовый вагон будет, по сути, аналогом нынешнего плацкартного, а эконом-класс - купейного.
Эксперт-аналитик Европейского железнодорожного агентства Роман Мюнге напомнил, что ГОСТ носит рекомендательный характер.
- Бессмысленно пытаться требовать исполнения нового ГОСТА в вагонах, которым 20 лет, - констатирует Мюнге. - Как туда поставить электронный замок, оборудовать его подъемником для инвалидной коляски или элементарным для Европы кондиционером или душем? Из-за дешевизны билетов еще долго востребованы старые обычные вагоны.
Новый плацкарт.Давайте детально рассмотрим новый плацкарт РЖД. Как вам?
ИСТОЧНИК KP.RU