2019-10-27T15:02:17+03:00
Экономика

На железной дороге откажутся от деления на плацкарты и купе

Пассажиров поездов разделят на классы от «бюджета» до «бизнеса»
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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С января 2020 года билеты на поезда буду продавать по классам обслуживания.С января 2020 года билеты на поезда буду продавать по классам обслуживания.Фото: Олег УКЛАДОВ
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С января 2020 года в железнодорожных кассах начнут продавать билеты по классам обслуживания. Об этом журналистам заявил глава Федеральной пассажирской компании (дочерняя компания РЖД) Петр Иванов. Сидячее и плацкарт назовут «бюджетом» или «экономом», а купе и люкс станут «комфортом» и «бизнесом».

Железнодорожники хотят уйти от привычных «плацкарт» и «купе», но они так быстро не исчезнут.

- Слишком большое количество нормативных документов, в которых эти понятия фигурируют, - объяснил Иванов. - Чтобы их адаптировать под нашу маркетинговую политику, уйдет достаточно много времени.

Те, у кого есть деньги на первые два класса, смогут оценить «нехлопающие» двери», Wi-Fi, в новых вагонах можно будет принять душ, отправить продукты в холодильник, разогреть еду микроволновке и воспользоваться сейфом.

Все это делается в рамках реформы РЖД, в результате которой к 2025 году обновят 36% вагонов. Пока их средний возраст — 17,7 лет. Всего в стране без малого 18 тысяч вагонов, которые за 2018 год перевезли более миллиарда пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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