Сегодня Хеллоуин. Приду ненакрашенная

Утром банкира на работу забирает новый водитель. Банкир - водителю:

- Как фамилия?

- Вам меня по фамилии неудобно будет называть. Лучше по имени - Вася.

- Вот еще! Я всегда водителей по фамилии называю. А что за фамилия?

- Любимый.

Банкир:

- Так, Вася, поехали! Уже опаздываем.

* * *

- Алло! Дежурная часть?

- Да.

- Мои соседи анашой торгуют.

- Да? И почем?

- 2000 рублей за коробок!

- А, ну это недорого, берите!

* * *

Лень - самый лучший грех из семи.

Он мешает вам совершать остальные шесть.

* * *

- Мне страшно отправлять резюме в компанию, где в графике работы пишут с 9.00 до 17.00, а сама вакансия на должность выложена на сайте в воскресенье в 3 часа ночи...

* * *

Объявление на дверях отдела кадров Газпрома:

«Приема на работу нет. Работа передается по наследству».

* * *

- Хороший у вас начальник?

- Ничего плохого о нем сказать не могу.

- В самом деле?

- Конечно. Скажешь - сразу уволит.

* * *

- Я порядочная девушка, не пью и не курю!

- Так, погоди. Я видел, как ты курила!

- Ну так это по пьяни...

* * *

- Человеческое любопытство можно использовать для выработки электричества.

- Как?!

- Поставить динамо-машину и над ручкой написать: «Рекорд - 50 оборотов в минуту».

* * *

Странно, но со свадьбой и разводом поздравляют одни и те же люди. И одинаково искренне.