Сегодня Хеллоуин. Приду ненакрашенная
Утром банкира на работу забирает новый водитель. Банкир - водителю:
- Как фамилия?
- Вам меня по фамилии неудобно будет называть. Лучше по имени - Вася.
- Вот еще! Я всегда водителей по фамилии называю. А что за фамилия?
- Любимый.
Банкир:
- Так, Вася, поехали! Уже опаздываем.
* * *
- Алло! Дежурная часть?
- Да.
- Мои соседи анашой торгуют.
- Да? И почем?
- 2000 рублей за коробок!
- А, ну это недорого, берите!
* * *
Лень - самый лучший грех из семи.
Он мешает вам совершать остальные шесть.
* * *
- Мне страшно отправлять резюме в компанию, где в графике работы пишут с 9.00 до 17.00, а сама вакансия на должность выложена на сайте в воскресенье в 3 часа ночи...
* * *
Объявление на дверях отдела кадров Газпрома:
«Приема на работу нет. Работа передается по наследству».
* * *
- Хороший у вас начальник?
- Ничего плохого о нем сказать не могу.
- В самом деле?
- Конечно. Скажешь - сразу уволит.
* * *
- Я порядочная девушка, не пью и не курю!
- Так, погоди. Я видел, как ты курила!
- Ну так это по пьяни...
* * *
- Человеческое любопытство можно использовать для выработки электричества.
- Как?!
- Поставить динамо-машину и над ручкой написать: «Рекорд - 50 оборотов в минуту».
* * *
Странно, но со свадьбой и разводом поздравляют одни и те же люди. И одинаково искренне.
ИСТОЧНИК KP.RU