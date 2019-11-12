«Француз» Юрия Костина завершил трилогию, начатую «Русским» и «Немцем»

Модератором мероприятия выступил известный теле- и радиоведущий Михаил Козырев, оценивший книгу очень высоко.

- Я прочитал роман и считаю, что это – отличная отечественная беллетристика, – заявил Михаил Козырев. – Таких романов в наше время в России катастрофически не хватает.

«Француз» является заключительной частью трилогии, начатой романами «Русский» и «Немец». Все три книги объединены одним героем – Антоном Ушаковым, который разгадывает запутанные загадки,открывающие читателю скрытые страницы российской истории. В первом романе «Немец» Ушаков вызвался помочь немцу Ральфу Мюллеру, искавшему в России следы своего дяди, пропавшего здесь во время войны, а в «Русском» главный герой разгадал тайну Тунгусского метеорита. Во «Французе» герой ищет исчезнувшие при пожаре в Москве 1812 года сокровища.

Есть в новом романе Костина и узнаваемые злободневные реалии. Ряд эпизодов «Француза» посвящен романтическим отношениям Антона с киевлянкой Ольгой. Герои много спорят об отношениях Украины и России.

К образу Ольги Юрий Костин намерен вернуться в одной из своих следующих книг. Тем не менее прямого продолжения «Француза» не планируется, ведь трилогия видится автору завершённой. Юрий Костин признался, что знакомые ему уже советовали написать книги «Чечен», «Ингуш» и «Еврей», но ему сейчас ближе замысел романа «Штурм», посвященный взятию Рейхстага и дальнейшей судьбе участников этих драматических событий. Ориентировочная дата выхода книги – май 2020 года.

На презентации Юрий Костин рассказал об экранизациях своих романов. Книга «Немец» была положена в основу сценария одноименного сериала, вышедшего в 2011 году. Сейчас Юрий Костин возлагает большие надежды на грядущую экранизацию своей книги «Убить Горби».

Своих персонажей Юрий Костин часто наделяет качествами многочисленных друзей, а в Антоне Ушакове немало автобиографических черт. Некоторые эпизоды «Француза» позаимствованы Юрием из собственной жизни.

- Пока всё про себя не расскажешь, трудно изучать души других людей, – заметил по этому поводу автор.

Среди книг Костина есть и совершенно необычная автобиография «Две жизни моего поколения». Он не планировал издавать эту книгу – первоначально текст предназначался для сына Егора и был преподнесен ему в день 14-летия. Рукопись случайно прочитали друзья автора Алексей Лысенков и Александр Кутиков, после чего настоятельно порекомендовали сделать её достоянием общественности. Юрий Костин прислушался к мнению товарищей.

Юрий Костин рассказал, что почти всё время посвящает своей основной работе, а писать ему приходится в самолетах, поездах и отпусках. Так, первая глава романа «Немец» была сочинена им во время авиаперелёта за 3,5 часа. Чтобы поддерживать себя в хорошей писательской форме, он зачастую работает над двумя-тремя книгами одновременно.