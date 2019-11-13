Легендарный тигр Амур потерял друга

Если спросить любого о том, кто же является самым знаменитым козлом России, то этот любой без раздумий ответит: конечно же, козел Тимур. Тот самый, что прославился три года назад благодаря необычной дружбе с тигром Амуром.

В конце 2015-го парнокопытное зашло в клетку постояльца Приморского сафари-парка, чтобы стать обедом, а стало другом. Случилось чудо - тигр не тронул козла, и стали они жить-поживать и практически добра наживать.

Амур и Тимур обитали в одном большом вольере, гуляли и играли. Тигр даже стал вожаком для козла. Однако на ночь друзей все-таки расселяли, из-за чего парнокопытное объявило бойкот смотрителям сафари-парка.

- Тимур отказывался есть, пока находился в изоляции от Амура, - рассказывал тогда Дмитрий Мезенцев, директор Приморского сафари-парка. - Лишь когда тигра на рассвете выпускали и они вместе отправлялись гулять, Тимур подходил к своей кормушке. А потом еще перекусывал сухими листьями и травкой, пока Амур отдыхал рядом.

У Амура и Тимура появился аккаунт в социальных сетях, козлу привезли невесту, тигр научил парнокопытное лазать по деревьям, друзья прятались от снега под одной крышей - чего только не происходило с парочкой. Вольеры «звезд» обрастали камерами видеонаблюдения, за их жизнью можно было следить онлайн. Прямо реалити-шоу! Посмотреть на парочку ехали тысячи людей, о них снимали фильмы зарубежные документалисты, рисовали мультфильмы, ставили спектакли...

Но однажды идиллия рухнула! Ибо Тимур начал вести себя как настоящий козел. Был случай, даже выселил полосатого хищника из «спальни» - Амуру пришлось несколько дней ночевать на крыше своего жилища в холоде и на снегу. И ведь терпел - ради друга!

Но как-то раз тигр все-таки озверел и отвесил увесистую оплеуху козлу за то, что тот достаточно болезненно разбодался.

Друзей пришлось рассадить от греха подальше по разным вольерам, хотя они продолжили общаться через решетку.

Смотрители сафари-парка не оставляли надежд, что пара воссоединится. Но теперь этого не случится уже никогда. Несколько дней назад Тимур скончался.

Об этом сообщила Эльвира Головина, опекун Тимура. Как выяснилось, у козла отказало сердце, хотя жил он в довольстве и комфорте.

- Он содержался в отличных условиях. За его здоровьем следили несколько врачей, - сообщила Головина.

Директор сафари-парка Дмитрий Мезенцев рассказал, что у клетки Амура хотят поставить бронзовую скульптуру Тимура, чтобы друзья опять были вместе.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В марте 2016 года прямая трансляция из вольера Тимура и Амура прекратилась. Из-за всемирного интереса к феномену долги сафари-парка за интернет достигли внушительной суммы в 300 тысяч рублей. На помощь тогда пришла «КП». Мы не только погасили часть долга, но и разместили трансляцию на нашем сайте kp.ru, чтобы все желающие смогли любоваться на необычных друзей.

ФОТОФАКТ

Стивен Сигал вступил в Русское географическое общество! Кроме того, известный актер, кинорежиссер и мастер восточных единоборств согласился стать амбассадором туристического проекта РГО «Золотое кольцо Боспорского царства» - масштабного проекта в сфере туризма, охватывающего Краснодарский край, Ростовскую область и Крым (подробнее об этом - на russian-bospor.ru).

Стивен Сигал вступил в Русское географическое общество. Фото: Алексей МИХАЙЛОВ/пресс-служба РГО

НЕ ПРОПУСТИ!

Стартовал шестой фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». В нем может принять участие фотограф из любой точки планеты, но при одном условии - снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила - на сайте photo.rgo.ru.

ФОТООХОТНИКИ

Маленький, но грозный хищник

Наши читатели продолжают присылать свои снимки дикой природы. Сегодня своим фототрофеем поделилась Евгения Севрюкова из Подмосковья:

Фото: Евгения Севрюкова

«Вот кого удалось снять мне недавно. Воробьиный сычик - самая маленькая сова России. Несмотря на скромные размеры, он грозный хищник. Его боятся даже такие крупные птицы, как сойки и дятлы. Заметив мирно сидящего в ветвях сычика, другие птицы поднимают шум и стараются прогнать его. Охотится сычик обычно на мышей и мелких птиц, зимой может устраиваться неподалеку от кормушки, тогда его добычей могут стать даже снегири.

Ухаживая за самкой, самец воробьиного сычика делает запас добычи в дупле, показывая, какой он хороший добытчик. Сычики создают пару на всю жизнь и по несколько лет могут селиться в одном и том же месте. Гнезд сами не делают, а селятся в брошенных дятлами дуплах, предварительно сделав там генеральную уборку».

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть хорошее фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

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