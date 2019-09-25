Самые-самые фото «Самой красивой страны»

42 000 снимков России. 6,5 тысяч авторов со всего мира. И всего 12 победителей. Прекрасный итог пятого — юбилейного - фотоконкурса РГО «Самая красивая страна». А всего число присланных за пять лет снимков приближается к полумиллиону! Не каждый мировой престижный конкурс может похвастаться такими результатами. И таким трудолюбием - финалистов отобрала специальная экспертная комиссия, которая работала на протяжении нескольких месяцев, оценивая каждую (!) фотографию. Традиционно жюри возглавляет Президент РГО Сергей Шойгу.

- Мы постоянно добавляем что-то новое в конкурс, - заметил Сергей Кужугетович. - В этом году появилась номинация «Снято на смартфон» и конкурс в конкурсе - «Самая красивая страна глазами детей».

Сегодня мы демонстрируем все снимки победителей.

Кстати, фотографам уже пора искать новые сюжеты. Скоро стартует новый — Шестой фотографический конкурс РГО «Самая красивая страна». Принять участие в нем смогут все желающие фотографы, как профессиональные, так и любители, как из нашей страны, так из из любой точки мира. Условие только одно — фотография должна быть сделана на территории России.

Игорь Горшков «Новолуние среди небоскрёбов» (победитель в номинации «Архитектура»)

«Новолуние среди небоскрёбов». Фото: Игорь Горшков

Этот снимок отсылает нас к ночным изображениям египетских пирамид. Башни небоскрёбов «Москва» и «Санкт-Петербург» комплекса «Город столиц» в Москва-Сити кажутся не только гигантскими, но и вечными.

Владимир Омелин «Не тронь моего ребёнка!» (победитель в номинации «Дикие животные»)

«Не тронь моего ребёнка!». Фото: Владимир Омелин

«В устье реки Хакыцин (полуостров Камчатка, Курильское озеро) где лениво рыбачили около десятка взрослых медведей, появилась медведица с тремя сеголетками. Вдруг молодой самец бросился на одного из отставших от мамы малышей. Мама с жутким рёвом ринулась на помощь и отогнала обидчика», — так выглядел этот драматичный эпизод глазами автора снимка.

Виталий Берков «Веяния Рериха» (Победитель в номинации «Искусство дикой природы»)

«Веяния Рериха». Фото: Виталий Берков

Рассветная складчатость хребтов Сихотэ-Алиня (Приморский край, гора Скалистая) заставляет вспомнить произведения Николая Рериха. На этом снимке те же сочные краски и тот же утопающий в дымке горизонт. Скоро взойдёт солнце, а пока можно поверить в любую сказку, даже в легендарную Шамбалу.

Андрей Кузнецов «В тумане» (победитель в номинации «Макромир»)

«В тумане». Фото: Андрей Кузнецов

Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район. Верховое болото. Ночь. Клубы колдовского тумана на фоне тёмно-синего неба завораживают. И в тумане — похожий на торшер зонтик одинокого грибка, подсвеченного ручным фонариком.

Павел Смертин «Радость» (победитель в номинации «Многоликая Россия»)

«Радость». Фото: Павел Смертин

Радость детства, радость лета, радость дружбы… Тепло этой чёрно-белой фотографии, снятой на плёнку в Кировской области, переносит зрителя в его собственное босоногое деревенское детство.

Александр Трашин «Пик Космос» (победитель в номинации «От заката до рассвета»)

«Пик Космос». Фото: Александр Трашин

Крымская сосна над обрывом в посёлке Новый Свет — такой же символ Крыма, как лагерь «Артек», шампанское и древний Херсонес. На фоне Млечного пути, стекающего в Чёрное море, она кажется величественным стражем Вселенной.

Елена Пахалюк «Встреча осени и зимы» (победитель в номинации «Пейзаж»)

«Встреча осени и зимы». Фото: Елена Пахалюк

Республика Крым, гора Ай-Петри. Погода в горах непредсказуема. Часто зима приходит настолько внезапно, что осень не успевает покинуть свои владения. Снежная королева бережно накрывает снежным покрывалом деревья и кусты до весны, словно убаюкивая ещё не успевшие заснуть растения.

Михаил Коростелёв «Нерест» (победитель в номинации «Подводный мир»)

«Нерест». Фото: Михаил Коростелёв

Нерка — проходной лосось: рождается и подрастает в пресной воде, потом скатывается для нагула в щедрые воды Тихого океана. Курильское озеро для неё на полуострове Камчатка — родильный дом и детский сад. Каждый год сюда из океана на нерест приплывает от 5 до 20 миллионов особей. Неудивительно, что это время настоящего пира для медведей и других хищников.

Юрий Сорокин «В сумерках» (победитель в номинации «Птицы»)

«В сумерках». Фото: Юрий Сорокин

Липецкая область. Этот пруд чрезвычайно быстро пересыхал. Но жизнь в нём кипела и днём, и ночью. Фотограф оказался возле водоёма вечером и снял изящные силуэты птиц.

Андрей Максимов «На границе двух сред обитания» (победитель в номинации «Россия с высоты птичьего полёта»)

«На границе двух сред обитания». Фото: Андрей Максимов

Полуостров Чукотка. Это лежбище моржей на побережье Берингова моря возникло несколько лет назад. Каждый год животные выходят на пляж в июле — августе и проводят здесь около месяца, отдыхая и кормясь. В среднем учтено порядка 1500 -2500 тысяч особей. Возможно, моржи перемещаются сюда с запада из-за браконьерского пресса на Камчатке и Корякии.

Сергей Зеленин «Весна» (победитель в номинации «Снято на смартфон»)

«Весна». Фото: Сергей Зеленин

Курганская область, Далматовский район. Художники говорят, что ранняя весна похожа на акварель — немного смазана, с подтёками, неяркими, но тёплыми красками. Половодье разлилось по лесу. Лес жадно поглощает воду. Вода жадно поглощает отражение.

Павел Ванифатов «Когда в наушниках любимый трек» победитель в номинации («Эти забавные животные»)

«Когда в наушниках любимый трек». Фото: Павел Ванифатов

Сивуч — самый большой ушастый тюлень. Этот непоколебимый красавец сфотографирован на Камчатке. Если долго на него смотреть, то можно и самому постичь «дзен».

Елизавета Шилимова «Танцы на воде» (победитель в номинации «Макромир» конкурса «Самая красивая страна глазами детей»)

«Танцы на воде». Фото: Елизавета Шилимова

Снимок сделан во Владимире. Лёгкие пушинки разносит ветер, но он не может гнать их бесконечно. Эти зонтики приземлились на озеро. Шаг влево, шаг вправо. Настоящие танцы на воде. Движение лёгких зонтиков продлится до тех пор, пока волоски не намокнут, и они не пойдут ко дну.

Антон Тананыкин «Динозавры — живы» (победитель в номинации «Мир зверей» конкурса «Самая красивая страна глазами детей»)

«Динозавры — живы». Фото: Антон Тананыкин

Алтайский край, Кулундинский район. В тёплый майский день фотограф заметил ящерицу удивительной окраски, активно охотившуюся за кузнечиками. Это была Такырная круглоголовка. Казалось, что она похожа на своих далёких предков — динозавров.

Глеб Петухов «Которэкет» (победитель в номинации «Мир людей» конкурса «Самая красивая страна глазами детей»)

«Которэкет». Фото: Глеб Петухов

Севастополь. Набережная любого приморского города немыслима без такого вот которэкета. Животные всех мастей приходят к причалу выпрашивать у рыбаков их улов. А как можно отказать, если ты рыжий, усатый и жалобно смотришь? Графская пристань в Севастополе — излюбленное место котов-рыболовов. Они прекрасно знают, кто из мужчин в какое время приходят на промысел, и выстраивают свой график под самых щедрых рыбаков.

Никита Пьянков «Перекус» (победитель в номинации «Мир птиц» конкурса «Самая красивая страна глазами детей»)

«Перекус». Фото: Никита Пьянков

Алтайский край, село Ребриха. Свиристель — птица красивая, приметная. Летает свиристель прямолинейно, быстро. «Мертвых петель» от них не дождёшься.

Свиристель считается пьяницей среди птиц. В сильные морозы в ягодах, которыми пернатые питаются, начинаются процессы брожения. Попивая такое «ягодное вино», свиристели хмелеют: падают в сугробы, врезаются в дома, окна, налетают на провода.

Дарья Румянцева «Русское поле» (победитель в номинации «Пейзаж» конкурса «Самая красивая страна глазами детей»)

«Русское поле». Фото: Дарья Румянцева

Московская область, Озёрский район, деревня Речицы. Русское поле — вечный пейзаж в русской традиции. Поле кукурузы и поле овса встречаются, но не перемешиваются.

Владимир Зайцев «Жизнь прожить» (специальный приз от Благотворительного Фонда Елены и Геннадия Тимченко «Россия в лицах старшего поколения»)

«Жизнь прожить». Фото: Владимир Зайцев

Архангельская область, Каргопольский район. В гостях у 78-летней женщины.

КОНКРЕТНО

Состав жюри V фотоконкурса «Самая красивая страна»

Сергей Шойгу, Президент Русского географического общества,

Константин Лейфер, председатель жюри V конкурса «Самая красивая страна»,

Сергей Берменьев, фотограф-портретист,

Сергей Горшков, фотограф дикой природы,

Елена Исинбаева, спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка,

Андрей Кончаловский, режиссер,

Даниил Коржонов, пейзажный фотограф,

Иван Куринной, фотограф-портретист,

Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина,

Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот»,

Виктор Хориняк, актер театра и кино,

Андрей Шпатак, подводный фотограф, победитель IV фотоконкурса «Самая красивая страна» в номинации «Подводный мир»,

Сергей Шнуров, музыкант, телеведущий, шоумен.

КСТАТИ

У «Комсомолки» есть свой фотоконкурс имени нашего легендарного журналиста Василия Михайловича Пескова. Если у вас есть хорошее фото птиц и зверей, да еще с замечательным рассказом - вы имеете шанс увидеть его на страницах «Окна в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.