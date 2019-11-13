«Русский дом» станет официальной российской резиденцией на форуме в Давосе

20–24 января 2020 года в швейцарском Давосе в очередной раз откроет свои двери официальная российская резиденция «Русский дом».

«За годы своего существования „Русский дом“ стал неотъемлемой частью Давоса. Площадка получила большое количество положительных отзывов, уровень ее организации был неоднократно отмечен постоянными участниками крупнейших международных форумов и конференций. Это важный проект, который позволяет показать гостеприимство и открытость нашей страны к зарубежным партнерам и их предложениям, которые направлены на развитие нашего сотрудничества с представителями мирового бизнес-сообщества, а также торгово-экономических проектов нашей страны», – подчеркнул советник президента России Антон Кобяков.

Программа «Русского дома» в 2020 году будет построена вокруг трех ключевых направлений: экономическое развитие, цифровая трансформация и социальные проекты. Отдельное внимание будет уделено вопросам кибербезопасности и развития искусственного интеллекта.

В рамках деловой программы состоится первая презентация 25-го Мирового энергетического конгресса, который будет проходить 24–27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге.

«Мы с большим вниманием относимся к подготовке ежегодного проекта „Русский дом“ в Давосе, организовывая его по самым высоким международным требованиям и стандартам Фонда Росконгресс. В деловой программе „Русского дома“ традиционно принимают участие члены официальных делегаций, эксперты и лидеры мнений, представители российского и зарубежного бизнес-сообщества, авторитетные журналисты. Кроме того, „Русский дом“ – это комфортная площадка для встреч и партнерского диалога, позволяющая построить перспективные планы на новый деловой год», – отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

В 2019 году «Русский дом» стал не только традиционным местом встречи представителей международных деловых и официальных кругов, но и значимой дискуссионной площадкой на карте Давоса с узнаваемым форматом и имиджем. За пять дней работы официальная российская резиденция приняла свыше 1500 гостей из 70 зарубежных стран. На площадке работало более 150 представителей средств массовой информации. Все деловые дискуссии транслировались в прямом эфире на официальных сайтах и в официальных аккаунтах социальных сетей «Русского дома» и Фонда Росконгресс. Фотографии из «Русского дома» всегда доступны в онлайн-режиме в фотобанке Росконгресс.

Постоянный участник Всемирного экономического форума, управляющий партнер по странам СНГ компании EY Александр Ивлев обращает внимание на важность проекта «Русский дом» для России: «Российская повестка в Давосе не теряет свою актуальность. Россия является частью глобальной экономики и одним из ключевых игроков в мире. Россия присутствует на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это важно как для нашей страны, так и для всего международного сообщества».

В будущем году «Русский дом» вновь привлечет внимание представителей международных деловых и официальных кругов и познакомит с бизнес-возможностями нашей страны, инвестиционными проектами, а также продемонстрирует богатство русской культуры и традиций на международной арене.

Статус официальной российской резиденции проект Фонда Росконгресс получил в 2018 году благодаря подписанному на Петербургском международном экономическом форуме 2017 года меморандуму о сотрудничестве между Фондом и Международной организацией по частно-государственному партнерству «Всемирный экономический форум».

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.с