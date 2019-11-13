2019-11-15T13:54:07+03:00
Общество

Надо ли выходить замуж за Наполеона

Или лучше растить детей с омега-самцом? Рассуждает наш спецкор Ульяна Скойбеда
Ульяна СКОЙБЕДАобозреватель
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Анастасия, по словам сокурсников, «бегала за преподавателем с горящими глазами»... Не он за ней, а она за нимАнастасия, по словам сокурсников, «бегала за преподавателем с горящими глазами»... Не он за ней, а она за нимФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В детективе про расчленившего студентку препода Соколова мне лично интересно, как успешный альфа строил свою жизнь.

Вы не ослышались: несмотря на потасканность, обыкновение лежать на реконструкциях в лужах собственной рвоты и трагикомический финал по пояс в ледяной воде и с плавающими рядом отрубленными руками, я все равно считаю доцента несомненным доминантой.

Объясню.

Соколов был и является кумиром очень специфической страты: немногочисленной, но почти целиком состоящей из интеллигенции (передового отряда общества) секты реконструкторов. Он был основателем этого движения в Советском Союзе, так что косплеящие Великую Отечественную или Первую Мировую далекие от Наполеоники фанаты все равно знают Сира, он для них символ и памятник.

Дедушка реконструкции пьяно орал по-французски на лекциях и махал треуголкой – и на него летели, как мотыльки: женщины и студенты. Ради него шли не только в движение – ради него поступали на истфак. В молодости он был порочно красив, это надо отметить.

Ну, и по мелочи: набитая рыцарскими доспехами квартира на Мойке… возможность свозить очередную потекшую, как воск, девицу в Париж… знакомство с лидерами мнений (Гоблин-Пучков, Невзоров) и сильными мира сего (не просто же так против садиста не возбудили уголовное дело за избиение прошлой студентки), руководство чем-то в РВИО…

Чувак жил, как хотел: достиг высот в любимом деле, достиг признания, славы и абсолютной распущенности в личной жизни.

Менял студенток, как Наполеон - перчатки: женщины всегда падают навзничь перед такими «вожаками», это биология; та же Анастасия, по словам сокурсников, «бегала за преподавателем с горящими глазами»... Не он за ней, а она за ним. Вспомните вожаков в природе.

Доцент СПбГУ Соколов разрыдался в суде и рассказал, почему убил любовницу

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А что касаемо семьи лидера?

Пишу эту колонку в пробке: после рабочего дня мы с мужем едем в магазин за детскими ботинками, и это – сотая часть забот, которая составляет жизнь каждого омеги-родителя - там еще выросшие аденоиды, массажи, школьные олимпиады, спортивные секции, протертые коленки на штанах, травля в классе, угри, влюбленности, ночные кошмары, поездки в музеи и многое неперечисленное.

И это, я прошу отметить, для относительно здоровых детей: для чем-нибудь всерьез больных все еще круче. И вал рутины, конечно, не оставляет нам, незнаменитым, возможности скакать верхом и тенькать шпорами. 90 процентов людей вообще существует в режиме революционных рабочих: пришли со смены, рухнули, утром встали и – к станку, закинув детей в школы…

Но! При этом семья – ценности, консерватизм – сегодня неотъемлемая часть успеха, и потому семья у месье Реконструктора была: две лапочки-дочки от очередной охмуренной (брошенной ради Анастасии) барышни.

Как же успешный господин выходил из положения?

Он не был особенно богат (признавался в этом) – как же смог совместить несовместимое и продолжать попойки и куражи?

Месье Франкоман переложил заботу о детях от прежней жены на новую любовницу. Бинго!

И брат Анастасии, и сам убийца говорят: причиной последнего конфликта стало то, что Анастасия не желала сидеть с дочерьми своего мужчины, жаловалась, что он бросает детей на нее и уходит пить с гусарами в мундирах, ревновала своего доцента к девочкам.

За что и поплатилась.

Привыкший к абсолютной несдержанности разрядил в любимую мелкокалиберный обрез…

Профессор-расчленитель заплакал после объявления меры пресечения.Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга постановил, что подозреваемый заключается под стражу на два месяца - до 8 января 2020 года (с) Ruptly

Можно вывести формулу: алкоголизм + ощущение себя кумиром со сверхвозможностями (раньше преступления сходили с рук, и человек зарвался) + попытка нагрузить героя постылыми семейными заботами и истеричные бабские претензии – равно убийство.

Он ведь не тварь дрожащая, он право имеет...

Глядит в Наполеоны.

Кстати, я вспоминаю еще одного знаменитого реконструктора, героя Донбасса, Приднестровья и Чечни, рафинированного белогвардейца, командовавшего армией ДНР.

Как выразилась вторая, «чеченская» жена полковника Вера, «это я сейчас, с высоты прожитого времени понимаю, что у него такая фишка – с каждой войны привозить по жене». Женщина решилась на интервью, потому что ее как раз сменили на крымско-донбасскую подругу Мирославу, и брошенная бедствовала с ребенком-инвалидом – и где-то, по ее словам, бедствует еще и первая супруга, тоже с инвалидом с тем же диагнозом…

А потому что менять пеленки или лечить аутизм дельфинотерапией истинному герою-спасителю Отечества неинтересно. Немужское это дело. Не для кумира миллионов.

И нам, женщинам, стоит помнить это, когда мы западаем на шпаги свист и вой картечи. И лучше не связываться с героями 18 и 19-го века…

Если мы сами не готовы превратиться в кротких и бесправных жен времен Домостроя.

Как говорила Танюська-симпампуська: счастья вам, женщины.

Родителям погибшей Насти – глубокие соболезнования.

Можно ли было предотвратить жестокое убийство студентки в Петербурге

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Преподаватель СПбГУ расчленил аспирантку-любовницу.Преподаватель СПбГУ Олег Соколов убил свою 24-летнюю любовницу. Он застрелил девушку, расчленил и пытался утопить её останки в Мойке. Но в итоге сам доцент оказался в реке…

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Блеск и нищета реконструкторов: Люди не от Сира сего

Дмитрий СТЕШИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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