Дмитрий Гордон - Александру Гамову - о том, почему Игорь Коломойский призвал восстановить отношения с Россией: "Саш, ты будешь смеяться... Но мы и с ним тоже ели печенье"
- ...Дим, привет, это Саша Гамов, если помнишь такого.
- Саша, привет! Ты шутишь?
Дмитрий Гордон: почему Игорь Коломойский решил превратиться из русофоба - в "голубя мира" и призвал восстановить отношения с Россией
- Слушай, я благодаря Гордону стал таким знаменитым. Тебя везде по ящикам крутят, а на меня показывают пальцем и говорят, что это вот тот самый Гамов, который у Димы Гордона брал интервью.
- Ты мне льстишь, это несправедливо.
- Ты видел, тебя везде крутили. И по Первому каналу, по РТР!
- То интервью, что у нас было на «Комсомолке»?
- Да. Как тяжело президенту Украины Зеленскому живется - и про синяки под глазами, и что - недоедает!
- Да, конечно, видел, Саша.
- Слушай, а вот это твоя работа, нет? Все сегодня пишут: «У Коломойского появилось желание наладить отношения Киева и Москвы».
- Нет, это он дал американцам интервью.
- Нет, я имею в виду, ты с ним поработал? Ты же сейчас пророссийский журналист, судя по твоей стилистике, по лексике?
- Саш, я никогда не был пророссийским не то что журналистом, даже человеком. Я с большим уважением отношусь к российской культуре, но...
- Скажи, пожалуйста, как это понять - ещё пишут, что «украинский олигарх Коломойский изменил свою негативную риторику в отношении России отчасти из-за проблем с финансами...»
- Смотри, я читал внимательно…
- Я думаю: может, Гордон с ним… Ты же с ним, кстати, встречаешься же, правильно?
- Ну да, периодически вижусь, да.
- Я поэтому подумал: может, ты на него повлиял так вот?
- Нет. Игорь Валерьевич – на него повлиять невозможно. Он сам может повлиять на кого угодно.
- А чего с ним такое случилось, почему он так перевернулся? Был самым ярым русофобом, и вдруг – “голубь мира”?
- Я думаю, что могут быть две причины. Причина первая – негативное отношение к нему со стороны Соединенных Штатов. И он ищет потенциально другого союзника. И причина вторая – потому что он что-то там у себя внутри переосмыслил? Мне трудно сказать. Для этого нужно с ним разговаривать.
- Ты с ним когда виделся?
- Я с ним виделся в середине сентября.
- Он так, как Владимир Александрович Зеленский, печеньки водой не запивает? Не голодает он там?
- Не поверишь, мы с ним стояли за столиком и ели печеньки. (грустно смеётся) И пили чай.
- Может, вам сало прислать?
- Нет, это, действительно, смешно. Но мы с ним тоже ели печеньки.
- А чего, то есть вы недоедаете там, что Зеленский, что Гордон, что Коломойский?
- Да нет, у нас еды очень много. Все новые супермаркеты открываются. У нас все хорошо.
- Ага! То есть, а вы - впроголодь. А, ты, Дим, его точку зрения знаешь, что вот он потому вызвал огонь на себя, чтобы, пользуясь удобным случаем, перевоплотиться в голубя мира, запрыгнуть на уровень высших эшелонов власти с девизом: «Я остановил войну». А вот это как тебе?
- Дело, Саш, в том, что с ним происходят некие метаморфозы - как для человека, который остановил Россию в Днепропетровске, Запорожье и Одессе. Я считаю, что это он сделал.
- Да ладно тебе на него наговаривать!
- Ну, это мое мнение. Коломойский - фигура историческая, в плане того, что если бы не он, я думаю, что «русский мир» был бы уже в Днепропетровске, Запорожье и Одессе.
- Ты имеешь в виду, что он миллионы долларов потратил на оснащение добровольческих батальонов, которые воду мутят на Украине?
- Конечно. Он формировал добровольческие батальоны и он занял четкую украинскую позицию тогда, которую мало кто занимал. Мало того, я тебе скажу больше, он повлиял на Кернеса. (губернатор Харьковской области.- А.Г.) И он мне об этом сам говорил. Он повлиял на Кернеса, чтобы в Харьков не допустить «русский мир». Это тоже очень важный момент.
- Понятно. Слушай, а, может, печенье вам тогда прислать, если вы там недоедаете, голодаете?
- Саш, да у нас все в порядке с едой. Просто ситуации, при которых мы общаемся, они вот связаны почему-то с печеньем. (опять смеётся) Но это бывает, это совпадение.
- А какое печенье вы там лопаете?
- Да мы всякое едим. У нас тут печенья видов сто, может, в супермаркетах. У нас все хорошо. В Украине никогда не было проблем с едой, кроме тех, которые устраивала Россия в 1933 году, когда сделали голодомор. А так - нормально.
- Да ладно. Ты, Дим, помнишь, вы однажды наехали на нашего посла Черномырдина по этому поводу, насчет голодомора. Чего он сказал, Виктор Степанович, вспомни? Он сказал: «Да причем тут Россия? К Грузии обращайтесь!»
- Виктор Степанович был святой человек. Виктора Степановича мы не трогаем. Я его люблю по сей день. Я считаю его великим.
- К Грузии обращайтесь! Слушай, ну, вот он сказал в интервью «Нью-Йорк Таймс», высказался за прекращение вооруженного конфликта, я имею в виду – господин Коломойский. И восстановление отношений с Россией. И он считает, что США лишь используют Украину в своих геополитических целях. И предположил, что со временем травму, нанесенную сознанию украинцев конфликтом в Донбассе, преодолеют. Я почему-то подумал, что это чего-то гордоновские мысли.
- Нет, ни в коем случае.
Он там говорил о ста миллиардах, которые Россия могла бы вложить в экономику Украины. Да никто не будет брать у России, никто за деньги не будет сдавать ни территории, ни принципы, ни независимость. Это исключено.
- Мы спасли часть Украины, Дима, о чем ты говоришь! Помнишь, ты мне говорил: ты меня образумил, ты меня образумил. А сейчас… Мы тебя крутим по всем каналам, а ты опять какую-то ерунду говоришь.
- Саша, нет, нет, у меня всегда моя идеология и взгляды не меняются. Я скажу еще раз: Россию здесь не ждали. Вы пришли, не спросясь, забрали Крым, развязали войну в Донбассе. Вас же не ждали, а вы пришли. Так разве братья поступают? Не поступают.
- А так братья поступают? Вы в Доме профсоюзов в Одессе стали свой народ жечь. И вы самолеты пустили на Донбасс.
- Ну, у нас были наши внутренние дела, которые мы в состоянии были решить без вас. Напрасно вы пришли.
- Да ладно, Дим. Мы, наоборот, надеемся, что все-таки со временем вам придется не только печенье есть, но и что-то другое. Дим…
- Ладно, Саша, история нас рассудит.
- Конечно. Если чего надо – звони, мы подошлем.
- Договорились.
- Обнимаю тебя.
- Обнимаю. Пока.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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