2019-11-15T16:36:27+03:00
Политика

Дмитрий Гордон - Александру Гамову - о том, почему Игорь Коломойский призвал восстановить отношения с Россией: "Саш, ты будешь смеяться... Но мы и с ним тоже ели печенье"

В этом признался известный журналист из Киева, который рассказал в “Комсомолке» о синяках и недоедании Зеленского
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments76
Дмитрий ГордонДмитрий ГордонФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

- ...Дим, привет, это Саша Гамов, если помнишь такого.

- Саша, привет! Ты шутишь?

Дмитрий Гордон: почему Игорь Коломойский решил превратиться из русофоба - в "голубя мира" и призвал восстановить отношения с Россией

00:00
00:00

- Слушай, я благодаря Гордону стал таким знаменитым. Тебя везде по ящикам крутят, а на меня показывают пальцем и говорят, что это вот тот самый Гамов, который у Димы Гордона брал интервью.

- Ты мне льстишь, это несправедливо.

- Ты видел, тебя везде крутили. И по Первому каналу, по РТР!

- То интервью, что у нас было на «Комсомолке»?

- Да. Как тяжело президенту Украины Зеленскому живется - и про синяки под глазами, и что - недоедает!

- Да, конечно, видел, Саша.

- Слушай, а вот это твоя работа, нет? Все сегодня пишут: «У Коломойского появилось желание наладить отношения Киева и Москвы».

- Нет, это он дал американцам интервью.

- Нет, я имею в виду, ты с ним поработал? Ты же сейчас пророссийский журналист, судя по твоей стилистике, по лексике?

- Саш, я никогда не был пророссийским не то что журналистом, даже человеком. Я с большим уважением отношусь к российской культуре, но...

- Скажи, пожалуйста, как это понять - ещё пишут, что «украинский олигарх Коломойский изменил свою негативную риторику в отношении России отчасти из-за проблем с финансами...»

- Смотри, я читал внимательно…

- Я думаю: может, Гордон с ним… Ты же с ним, кстати, встречаешься же, правильно?

- Ну да, периодически вижусь, да.

- Я поэтому подумал: может, ты на него повлиял так вот?

- Нет. Игорь Валерьевич – на него повлиять невозможно. Он сам может повлиять на кого угодно.

- А чего с ним такое случилось, почему он так перевернулся? Был самым ярым русофобом, и вдруг – “голубь мира”?

- Я думаю, что могут быть две причины. Причина первая – негативное отношение к нему со стороны Соединенных Штатов. И он ищет потенциально другого союзника. И причина вторая – потому что он что-то там у себя внутри переосмыслил? Мне трудно сказать. Для этого нужно с ним разговаривать.

- Ты с ним когда виделся?

- Я с ним виделся в середине сентября.

- Он так, как Владимир Александрович Зеленский, печеньки водой не запивает? Не голодает он там?

- Не поверишь, мы с ним стояли за столиком и ели печеньки. (грустно смеётся) И пили чай.

- Может, вам сало прислать?

- Нет, это, действительно, смешно. Но мы с ним тоже ели печеньки.

- А чего, то есть вы недоедаете там, что Зеленский, что Гордон, что Коломойский?

- Да нет, у нас еды очень много. Все новые супермаркеты открываются. У нас все хорошо.

- Ага! То есть, а вы - впроголодь. А, ты, Дим, его точку зрения знаешь, что вот он потому вызвал огонь на себя, чтобы, пользуясь удобным случаем, перевоплотиться в голубя мира, запрыгнуть на уровень высших эшелонов власти с девизом: «Я остановил войну». А вот это как тебе?

- Дело, Саш, в том, что с ним происходят некие метаморфозы - как для человека, который остановил Россию в Днепропетровске, Запорожье и Одессе. Я считаю, что это он сделал.

- Да ладно тебе на него наговаривать!

- Ну, это мое мнение. Коломойский - фигура историческая, в плане того, что если бы не он, я думаю, что «русский мир» был бы уже в Днепропетровске, Запорожье и Одессе.

- Ты имеешь в виду, что он миллионы долларов потратил на оснащение добровольческих батальонов, которые воду мутят на Украине?

- Конечно. Он формировал добровольческие батальоны и он занял четкую украинскую позицию тогда, которую мало кто занимал. Мало того, я тебе скажу больше, он повлиял на Кернеса. (губернатор Харьковской области.- А.Г.) И он мне об этом сам говорил. Он повлиял на Кернеса, чтобы в Харьков не допустить «русский мир». Это тоже очень важный момент.

- Понятно. Слушай, а, может, печенье вам тогда прислать, если вы там недоедаете, голодаете?

- Саш, да у нас все в порядке с едой. Просто ситуации, при которых мы общаемся, они вот связаны почему-то с печеньем. (опять смеётся) Но это бывает, это совпадение.

- А какое печенье вы там лопаете?

- Да мы всякое едим. У нас тут печенья видов сто, может, в супермаркетах. У нас все хорошо. В Украине никогда не было проблем с едой, кроме тех, которые устраивала Россия в 1933 году, когда сделали голодомор. А так - нормально.

- Да ладно. Ты, Дим, помнишь, вы однажды наехали на нашего посла Черномырдина по этому поводу, насчет голодомора. Чего он сказал, Виктор Степанович, вспомни? Он сказал: «Да причем тут Россия? К Грузии обращайтесь!»

- Виктор Степанович был святой человек. Виктора Степановича мы не трогаем. Я его люблю по сей день. Я считаю его великим.

- К Грузии обращайтесь! Слушай, ну, вот он сказал в интервью «Нью-Йорк Таймс», высказался за прекращение вооруженного конфликта, я имею в виду – господин Коломойский. И восстановление отношений с Россией. И он считает, что США лишь используют Украину в своих геополитических целях. И предположил, что со временем травму, нанесенную сознанию украинцев конфликтом в Донбассе, преодолеют. Я почему-то подумал, что это чего-то гордоновские мысли.

- Нет, ни в коем случае.

Он там говорил о ста миллиардах, которые Россия могла бы вложить в экономику Украины. Да никто не будет брать у России, никто за деньги не будет сдавать ни территории, ни принципы, ни независимость. Это исключено.

- Мы спасли часть Украины, Дима, о чем ты говоришь! Помнишь, ты мне говорил: ты меня образумил, ты меня образумил. А сейчас… Мы тебя крутим по всем каналам, а ты опять какую-то ерунду говоришь.

- Саша, нет, нет, у меня всегда моя идеология и взгляды не меняются. Я скажу еще раз: Россию здесь не ждали. Вы пришли, не спросясь, забрали Крым, развязали войну в Донбассе. Вас же не ждали, а вы пришли. Так разве братья поступают? Не поступают.

- А так братья поступают? Вы в Доме профсоюзов в Одессе стали свой народ жечь. И вы самолеты пустили на Донбасс.

- Ну, у нас были наши внутренние дела, которые мы в состоянии были решить без вас. Напрасно вы пришли.

- Да ладно, Дим. Мы, наоборот, надеемся, что все-таки со временем вам придется не только печенье есть, но и что-то другое. Дим…

- Ладно, Саша, история нас рассудит.

- Конечно. Если чего надо – звони, мы подошлем.

- Договорились.

- Обнимаю тебя.

- Обнимаю. Пока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Гордон - о своей двухчасовой встрече с Владимиром Зеленским: Помощь от олигархов не принимает. Но никто его не свергнет...

Об этом известный журналист из Киева, в телепрограмме которого нынешний президент впервые заявил, что идёт на выборы, рассказал нашему обозревателю Александру Гамову (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Славянске люди побоялись проститься с фронтовиком со знаменитой открытки, зато на похороны «героя» АТО согнали полгорода
В Славянске скончался Семен Усачев – фронтовик со всемирно известного снимка «9.5.45 Усачев». Похоронили героя тихо и скромно. В соседнем Краматорске в это же время пышно похоронили "героя АТО"
Игорь Коломойский: Россия даст Украине $100 миллиардов и ее танки будут под Варшавой. НАТО придется покупать памперсы
Одиозный украинский олигарх заявил американской газете Нью-Йорк Таймс, что Киеву пора договариваться с Москвой, раз США не платят за войну с русскими
Политолог: Почему Путин на Донбассе популярнее Зеленского? Да потому что последний не выполняет обещаний!
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал «КП», что стоит за итогами опроса, проведенного на юго-востоке Украины о популярности политиков и общественных деятелей
Новости 24
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты