2019-11-04T16:35:35+03:00
Политика

Дмитрий Гордон - о своей двухчасовой встрече с Владимиром Зеленским: Помощь от олигархов не принимает. Но никто его не свергнет...

Об этом известный журналист из Киева, в телепрограмме которого нынешний президент впервые заявил, что идёт на выборы, рассказал нашему обозревателю Александру Гамову
Александр ГАМОВ@gamov1
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Дмитрий Гордон уверен: никто Владимира Зеленского свергать не собирается.Дмитрий Гордон уверен: никто Владимира Зеленского свергать не собирается.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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- ...Дима, привет! Как ты относишься к заявлению экс-министра юстиции Лукаш - о том, что Владимира Зеленского собирались свергнуть?

- Я отношусь спокойно к подобного рода заявлениям. Никто Владимира Зеленского свергать не собирается. Лидеры оппозиции, которые сегодня есть, - и Порошенко, и Тимошенко, - никто персонально Зеленского даже не критикует. Критиковать человека, имеющего рейтинг порядка 70 %, - это самоубийство. Критикуют окружение, шаги кабинета министра. Рейтинг его, (а прогнозировали, что он быстро будет падать) - по-прежнему очень высокий. Зеленский очень честно себя ведет.

- Что ты имеешь ввиду?

Дмитрий Гордон - о своей двухчасовой встрече с Владимиром Зеленским

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- Если о предыдущих президентах сразу же говорили, что они задействованы в коррупционных схемах, то здесь знают все: никаких нет намеков даже на то, что Зеленский «кому-то сказал или у кого-то взял». Несколько олигархов говорили мне, что они у него были на приеме, по привычке - задавали вопросы: а чем мы можем помочь? А может быть, а как бы это, что-то…

- Не Коломойский?

- Ну, не могу говорить. Не Коломойский – точно. Тут важна мысль сама. Так вот... В ответ они услышали твердое - «нет, больше этого не будет, мы начинаем жить иначе». По-новому. Это вселяет уверенность. Он честно говорит с людьми. И даже если он сомневается, он об этом говорит. Около трех недель назад у меня была встреча двухчасовая с ним.

Известный киевский журналист Дмитрий Гордон. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Известный киевский журналист Дмитрий Гордон.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- О, давай - подробно!

- Абсолютно честный разговор. Мы говорили о «формуле Штайнмайера», о разведении сил на Донбассе, о том, что может быть в будущем в отношениях между Украиной и Россией. Несколько важных деталей.

- Расскажи...

- Это было в офисе президента, на Банковой, поставили там вазочки с печеньем. И президент сразу набросился на печенье, как изголодавшийся человек. Я спросил: а что случилось? Он говорит: я голодный, просто не имею времени поесть. И это печенье он хаотично запивал водой. То есть - измученный человек работой. Это видно. Синяки под глазами. Недоспавший, недоевший. Но - искренне пытающийся что-то сделать для своей страны. У меня нет никаких сомнений сегодня, спустя более полугода после выборов, что он реально хочет войти в учебники украинской истории. Он хочет сделать то, чего не сделал до него никто из предшественников.

- Что он говорил о России, о Путине?

- Я донес до него свою точку зрения, она, может быть, непопулярная. Я считаю, что если встречаться в нормандском формате, то это будет встреча, где, с одной стороны, будет один одинокий президент Зеленский, с другой стороны – Путин, Макрон и Меркель, которые будут заодно. Это моя убежденность. Я совершенно в этом уверен. Потому что…

- А он чего тебе сказал на это?

- Сейчас скажу. Запад, на мой взгляд, Украину предал. И они будут объединяться с Путиным в этом вопросе. Что он сказал – я не отвечу, потому что это была очень конфиденциальная беседа. И он просил не выносить подробности.

Но я еще несколько вещей сказал по поводу «формулы Штайнмайера». Я считаю это ошибкой. Я считаю, что имплементация Донбасса в сегодняшнем состоянии в Украину – это тоже ошибка.

- Тебе надо съездить в Донбасс. Я там девять раз был. Ты – ни разу.

- Саша, главное – не съездить в Донбасс, главное – оттуда вернуться. Вот в чем вопрос.

- Ради Бога. Но ты просто не знаешь ситуации.

- Саш, нет, у меня сводки и разведки есть, и я очень хорошо знаю ситуацию. Очень хорошо.

- Вот ты говоришь: Зеленскому сказал, надо, чтобы из Донбасса, с Крыма ехали к вам. Куда ехать, когда там безработица?

- Саш, у нас не хватает рабочих. У нас разъехалось огромное количество людей. У нас такой дефицит…

- Скажи, это Зеленский тебя пригласил? Или ты сам - к нему?

- Нет, он пригласил.

- Я-то звоню по поводу того, что свергнут его, не свергнут? Не хотелось бы…

- Саша, не свергнут. Никто не свергнет его сейчас, нет силы, способной свергнуть.

Вот, говорят, Порошенко соберет майдан. Никто ничего не соберет. Никакой майдан сегодня не соберется. У Зеленского высочайший уровень доверия и высочайший уровень поддержки. Поэтому, Лукаш верить – это тоже… Я не верю в то, что она говорит. Лукаш – это соратница Януковича верная. Поэтому у нее свои есть какие-то соображения так говорить. Никаких нет предчувствий и никаких нет предпосылок для того, чтобы Зеленского кто-то свергнул.

- А по поводу моей просьбы об интервью «КП» ты не говорил?

- Саша, значит, разговор был такой. Он же дал большую пресс-конференцию для журналистов.

- Мы видели все это.

- 14 часов. Сегодня у него главная задача – это налаживание диалога с Россией, чтобы добиться мира. И сегодня он хочет наладить экономику. Вот у него две главные задачи. И сейчас он над этим работает.

- ООН подсчитала убитых мирных жителей Донбасса. Украина, шестой год войны, убито более 3330 мирных граждан, ранено до 9 тысяч. В результате конфликта… Видишь, какие цифры. Нуждаются в помощи более 3,5 миллиона человек. Может, нужно было про эти жертвы вспомнить?

- Саш, я помню про эти жертвы очень хорошо. Я человек, который любит свою страну. А моя страна – это и Крым, и Донбасс.

- А почему - силовики вашего президента не поддерживают?

- Нет даже намеков на то, что Аваков ведет какую-то политику против Зеленского.

Я хорошо знаю Авакова. Это человек государственный. Он сыграл огромную роль в том, чтобы выборы в Украине прошли честно. Порошенко готовил огромные фальсификации. Были подняты огромные ресурсы, административные в том числе. И только благодаря позиции Авакова, когда впервые министр внутренних дел на выборах президента занял позицию невмешательства... Такого еще никогда не было. И вот - только благодаря позиции Авакова, выборы прошли честно.

Аваков понимает, что ему нужно сегодня помогать действующему президенту, за которого проголосовало 73 % украинцев. Что он и делает. Он достойно себя ведет, нет никаких - с его стороны - действий, направленных на дестабилизацию в Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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