Олигарх Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией
Украинский миллиардер Игорь Коломойский призвал власти страны наладить отношения с Россией. Олигарх дал интервью изданию The New York Times, где его назвали самым влиятельной фигурой в Украине за пределами правительства, который тратил миллионы на «оснащение украинских боевиков» в 2014 году. Теперь, по его мнению, настало время повернуться в сторону России, а не в сторону Запада.
- Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это, - приводит его слова The New York Times.
В издании считают, что в администрации украинского президента прислушиваются к мнению Коломойского. Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский согласился встретиться с российским лидером без представителей европейских стран - с предложением провести переговоры в Казахстане к нему обратился Нурсултан Назарбаев.
ИСТОЧНИК KP.RU