Олигарх Коломойский призвал Украину улучшить отношения с Россией

СЕГОДНЯ 15:02 2019-11-13T15:08:49+03:00

В газете The New York Times, где вышло интервью миллиардера, назвали его самым влиятельной фигурой в Украине за пределами правительства

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Украинский миллиардер Игорь Коломойский призвал власти страны наладить отношения с Россией. Олигарх дал интервью изданию The New York Times, где его назвали самым влиятельной фигурой в Украине за пределами правительства, который тратил миллионы на «оснащение украинских боевиков» в 2014 году. Теперь, по его мнению, настало время повернуться в сторону России, а не в сторону Запада.

- Они сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это, - приводит его слова The New York Times.

В издании считают, что в администрации украинского президента прислушиваются к мнению Коломойского. Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский согласился встретиться с российским лидером без представителей европейских стран - с предложением провести переговоры в Казахстане к нему обратился Нурсултан Назарбаев.

ИСТОЧНИК KP.RU