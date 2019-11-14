2019-11-15T17:17:21+03:00
Умные вещи

Одноклассники показали, как воспринимают музыку люди с нарушением слуха

Кроме обработанных мелодий и историй из мира глухих, пользователи ОК смогут пройти тест
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Кроме обработанных мелодий и историй из мира глухих, пользователи ОК смогут пройти тест.Кроме обработанных мелодий и историй из мира глухих, пользователи ОК смогут пройти тест.
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Социальная сеть Одноклассники запустила социальный проект «Музыка жестов». В соцсети появился специальный набор песен, который поможет пользователям понять, как воспринимают музыку люди с различными нарушениями слуха. Кроме этого, на витрине стикеров ОК стал доступен стикерпак на жестовом языке, а пользователи могут пройти тест, который приоткроет дверь в мир слепоглухих людей. Завершится проект онлайн-экскурсиями на жестовом языке #музейвслух от российских музеев из Москвы и Санкт-Петербурга.

В прошлом году, когда ОК проводили первый сезон проекта #музейвслух, соцсеть столкнулась с интересом слышащих пользователь к самоощущениям людей, которые имеют ограниения по слуху, и к изучению жестового языка. Так появился проект «Музыка жестов». Включать музыку в социальной сети каждый день — совершенно обычная часть жизни большинства из пользователей ОК, но для некоторых звуки частично или полностью недоступны. В проекте «Музыка жестов» соцсеть попыталась соединить мир со звуками и без них, чтобы недопонимания между людьми стало меньше.

С помощью специальных звуковых эффектов и консультаций с сурдологом ОК обработали четыре композиции популярных российских исполнителей. В проекте «Музыка жестов» приняли участие Дима Билан, Юлия Савичева, Зара и Елена Темникова. Каждый из артистов предоставил по одной песне, которые вошли в плейлист проекта. Например, одна из мелодий обработана таким образом, что ритм в ней выходит на первый план, а слова – наоборот, мало разборчивые.

Одним из партнеров инклюзивного проекта стал «Благотворительный фонд поддержки слепоглухих «Со-единение». С 14 по 19 ноября в официальной группе фонда будут выходить публикации, которые расскажут о подопечных фонда, которые связали свою жизнь с музыкой. Например, одной из героиней проекта станет Наталья Зелевская, которая поет руками. Также пользователи ОК узнают, как глухие слушают музыку: например, через вибрации, прижимая колонки к ушам, и другими способами.

Кроме обработанных мелодий и историй из мира глухих, пользователи ОК смогут пройти тест. Он состоит из десяти вопросов, которые не только проверят знания, но и расскажут, как живут глухие, слабослышащие и слепоглухие люди. После прохождения теста каждый пользователь получит специальный бейдж на фотографию профиля с изображением DEAF-культуры — культуры глухих, которая включает в себя искусство, историю и ценности людей с такими особенностями восприятия мира.

В рамках проекта сами люди с нарушениями слуха получат в социальной сети несколько новых возможностей. Теперь в ОК можно будет общаться и обмениваться эмоциями с помощью стикеров на жестовом языке. В набор вошли четырнадцать стикеров, которые помогут пользователям выразить настроение. Кроме того, сегодня стартует второй сезон #Музейвслух — онлайн-экскурсии для неслышащих пользователей соцсети. В этом году виртуальные туры по своим экспозициям проведут пять музеев: ГМИИ им. А.С. Пушкина, Эрмитаж, музей современного искусства «Гараж», ВДНХ, музей Стрит-арта и Государственный исторический музей. Посмотреть прямые эфиры на жестовом языке можно по хештегу #музейвслух. Например, 20 ноября в 16:00 в прямом эфире ОК пройдет экскурсия «Исторические шедевры «золотой кладовой» по выставке «Золото – металл богов и царь металлов», которую проведут Армине Макичян, зам. заведующего экскурсионно-методическим отделом ГИМ и Влад Колесников, куратор программ доступности ГИМ.

Одноклассники регулярно проводят социальные проекты, которые помогают понимать и принимать других людей. 11 ноября в ОК присоединились к акции «День против кибербуллинга» и запустили тест «Агрессия в Сети», чтобы узнать, что пользователи думают о кибербуллинге и сталкиваются ли с ним сами. В сентябре 2019 года ОК и издание «Такие дела» провели образовательный проект «Мы так не говорим». Цель проекта — объяснить пользователям, как наша речь и слова, которые мы в ней используем, влияют на восприятие окружающих людей и явлений. В декабре 2018 года ОК и телеканал RTVI совместно с Центром «Насилию.нет» и международной организацией «ООН-Женщины» провели прямой эфир, приуроченный к международной акции «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин».

ИСТОЧНИК KP.RU

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