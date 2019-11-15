Тепло вашему дому: бережем не только кошелек, но и жизнь - свою и соседей

Жители многих населенных пунктов не случайно с нетерпением ждут, когда к ним проведут газ. В быту он более удобен, чем твердое топливо. От угля образуется много совсем не экологичной и вредной для здоровья пыли, куда-то постоянно необходимо девать золу. При этом при несоблюдении правил безопасности отравиться угарным газом - продуктом неполного сгорания топлива - можно не только в случае газа, но и угля с дровами.

Главная претензия к газу - его взрывоопасность. События начала этого года - когда произошло сразу несколько ЧП с газом в жилых домах с обрушениями и человеческими жертвами - напугали и привлекли к себе внимание. Статистика показывает, что в России число трагедий по причине нарушения гражданами правил использования газа исчисляется сотнями в год. При этом общее число погибших составляет порядка тысячи человек.

Та же статистика свидетельствует: основная причина ЧП с газом - банальное несоблюдение правил безопасности и легкомысленное к ним отношение, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз».

СМОТРИ В ИНСТРУКЦИЮ И СПРОСИ СЕРТИФИКАТ

При приобретении нового, современного газового оборудования проблем обычно не возникает. Оно, как правило, снабжено автоматизированной системой контроля: если что-то пойдет не так, автомат сам отключит подачу газа. Сейчас выбор такого оборудования - и импортного, и отечественного - на рынке достаточно большой. Это касается и плит, и газовых колонок, и газовых котлов.

При покупке потребитель для верности может запросить сертификат или декларацию на газовое оборудование. В инструкции по безопасности должен быть указан регистрационный номер. Маркировка ЕАС на оборудовании подтверждает, что оно соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (напомним, туда входит Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). То есть требования к отечественной газовой плите или белорусской, которых много на нашем рынке, предъявляются одни и те же.

Главное, что требуется от потребителя, - вызвать для установки и подключения оборудования специалистов местной газораспределительной организации или другой специализированной организации, а не пытаться это сделать самому.

ВАЖНО

Более 4,4% газа в воздухе может оказаться достаточно для взрыва

БДИ!

При работе любого газового оборудования образуется угарный газ.

Его объемная концентрация 1,2% в воздухе приводит к смерти в течение 1 - 3 минут.

Угарный газ никак не воспринимается нашими органами чувств.

Он невидим и не имеет запаха.

Признаки отравления угарным газом:

- головная боль, головокружение

- шум в ушах

- одышка

- учащенное сердцебиение

- мерцание перед глазами

- покраснение лица

- тошнота

- общая слабость

Информация предоставлена ООО «Газпром межрегионгаз».

ГАЗОВАЯ ТРУБА - НЕ СУШКА ДЛЯ БЕЛЬЯ

Хуже, если оборудование старое, а на новое вроде как нет денег. Этот печальный факт вовсе не избавляет от соблюдения правил безопасности. Как свидетельствуют газовики, зачастую грубо нарушаются нормы, которые вовсе не требуют каких-то вложений. К опасным последствиям приводит обычная бытовуха: кухня захламлена легковоспламеняющимися вещами, включенная плита оставляется без присмотра, к газовым трубам подвешиваются веревки для сушки белья, на плите сломаны ручки.

Нередко серьезные нарушения допускают люди совсем не нищие. Классический случай - перепланировка, в ходе которой на кухне меняется или передвигается оборудование без всякого согласования со специалистами, зачастую силами «народных умельцев».

Андрей Костянов, заместитель исполнительного директора «ЖКХ Контроль», рассказывал корреспонденту «КП», что однажды с ужасом увидел у одного знакомого на достаточно хорошо обставленной кухне газовую плиту, подключенную… с помощью гибкого шланга для воды. Знакомый таким образом решил сэкономить на «фурнитуре» и никак не мог взять в толк, а что в этом ужасного и опасного.

- К сожалению, в последние годы дизайн для наших граждан стал более важным, чем вопросы безопасности, - констатирует Костянов.

Использование газовых баллонов горе-ремонтниками - еще одна частая причина ЧП. А уж если речь идет об индивидуальном доме или даче, вариантов собственными руками создать себе дома «пороховую бочку» становится еще больше. Это и хранение дома - бывает, что и рядом с печкой, - баллонов со сжиженными углеводородными газами. И установка и ремонт газовых котлов и печек непонятно кем…

И после этого, нарушив все возможные нормы и правила, мы говорим, что газ небезопасен.

КСТАТИ

Европейские электростанции на сегодня практически полностью отказались от угля в пользу газа как более экологичного топлива. Постепенно на газ переходят и все домохозяйства - на этом настаивают экологи. Скажем, в Великобритании они активно продвигают законопроект о повышенном налогообложении домохозяйств, где установлены старые угольные котлы, которые выбрасывают в воздух золу.

Как обнаружить утечку

- По запаху

- По звуку (характерное шипение)

- Можно использовать мыльный раствор, если есть подозрение, что утечка - в месте резьбового соединения (пузырики засвидетельствуют, что подозрения имеют основания)

НЕЛЬЗЯ ни в коем случае пытаться обнаружить место утечки с помощью зажженной спички, зажигалки или любого другого источника огня - если утечка действительно есть, взрыв будет обеспечен!

.

Этого делать нельзя!

- Самостоятельно устанавливать, передвигать, ремонтировать домашнее газовое оборудование

- Пользоваться газовыми приборами при отсутствии тяги в дымовых или вентиляционных каналах

- Перекручивать, передавливать, сжимать, растягивать газовые шланги

- Отключать или пытаться самостоятельно отрегулировать автоматику, которая обеспечивает безопасность работы газовых приборов

- Оставлять включенный газ без присмотра

- Сушить над газовой плитой белье и другие вещи

- Использовать газовую плиту для отопления

- Спать в помещении, где установлено газоиспользующее оборудование

- Привязывать к трубам газопровода посторонние предметы, ставить или вешать на них какие-то предметы, использовать их для заземления

- Разрешать пользоваться газом детям-дошколятам или людям, которые никогда с газом дела не имели и не знают правил безопасности

- Хранить дома баллоны со сжиженными углеводородными газами (баллоны СУГ).

Если у вас газовая отопительная печь, то по правилам безопасности ею нельзя пользоваться при наличии шибера (задвижки) на дымоходе! Обязательно удалите шибер из дымохода и загерметизируйте образовавшееся отверстие.

По данным компании ООО «Газпром межрегионгаз».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто в ответе за ЧП

Наивные вопросы о подключении и обслуживании газового оборудования (подробности)