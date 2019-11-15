2019-11-14T19:05:52+03:00
Общество

Кто в ответе за ЧП

Наивные вопросы о подключении и обслуживании газового оборудования
Елена МАКСИМОВА
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Кто несет ответственность за состояние оборудования?

Безопасное использование газа для коммунально-бытовых нужд регулируется инструкцией Минстроя, вступившей в силу в 2018 году. Там, в частности, и более четко прописано, кто за что отвечает. Управляющая компания, обслуживающая многоэтажный дом, несет ответственность за состояние внутридомового газового оборудования (ВДГО), которое относится к общему имуществу. За внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО) отвечает уже не она, а лично собственник квартиры.

Чтобы было понятнее, все газопроводы многоквартирного дома до запорной арматуры (крана), расположенной на ответвлениях газопровода к газоиспользующему оборудованию (плита, колонка, отопительный котел), - это зона ответственности управляющей компании. За состоянием газового оборудования, расположенного после крана в квартире, обязаны следить собственники (пользователи) жилого помещения.

Обязаны следить - не значит, что должны чинить сами. Это как раз собственникам жилья категорически запрещено. Замена или ремонт газового оборудования должны проводиться только специализированной организацией, с которой у собственника (пользователя) квартиры или индивидуального жилого дома заключен договор.

Важный момент - последствия некачественного ремонта или обслуживания газового оборудования. Если этот ремонт делала, как и положено, специализированная организация, то она и будет отвечать за ошибки своих специалистов. Если же вы сами вмешались в конструкцию оборудования или наняли «народного умельца», то и ответственность за последствия будете нести именно вы. В том числе и за возмещение ущерба, если вдруг эти последствия окажутся разрушительными.

Как правильно подключить газовую плиту или водонагреватель?

Тут даже и не надо ломать собственную голову - необходимо вызвать представителей специализированной организации, которые все и сделают. Кого звать, указано в договоре, который у вас должен быть заключен. Если вы не знаете, заключен ли у вас договор и с кем именно, спросите в своей управляющей компании. Нередко такие договоры заключаются комплексно на все газовое оборудование многоквартирного дома через управляющую компанию - если было принято такое решение на общем собрании собственников жилья. В любом случае текст договора должен быть у вас на руках.

Аналогичный договор должен быть заключен и у собственника индивидуального жилого дома.

Где лучше устанавливать газовые приборы?

При планировании перестановок в помещении, где установлены или будут установлены газовые приборы, стоит иметь в виду требования жилищного законодательства, сводов правил по проектированию и инструкций изготовителей газового оборудования - иначе можно остаться без газа и получить административный штраф.

В частности:

- газовая плита не должна ставиться вплотную к стене, от нее (или от них) необходимо отступить не менее 7 см, при этом на стене должен быть сделан «фартук» из негорючих материалов;

- расстояние от газового крана до плиты должно быть не менее 20 см, от вытяжки до плиты - не менее 75 см;

- газовый проточный водонагреватель устанавливается на расстоянии не менее 2 см от стены из негорючих материалов либо не менее 3 см от стены, облицованной негорючими или трудногорючими материалами и изолированной «фартуком» из кровельной стали.

НА ЗАМЕТКУ

Собственник жилья обязан:

- своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования со специализированной организацией (в индивидуальном порядке или через управляющую компанию);

- обнаружив, что газовый прибор неисправен, сообщать об этом в специализированную организацию незамедлительно;

- обеспечивать свободный доступ к газовым приборам и газопроводам.

Эти требования надо выполнять при газовом отоплении:

- обеспечивать исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов, чтобы избежать отравления продуктами сгорания газа;

- в отопительный сезон очищать оголовки дымоходов не реже одного раза в месяц.

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