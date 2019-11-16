2019-11-16T02:22:04+03:00
Звезды

У Михаила Ефремова и Евгении Добровольской родилась внучка

Артисты не скрывают радости
Ольга ЛИБГАРДТ
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У Михаила Ефремова и Евгении Добровольской родилась внучкаУ Михаила Ефремова и Евгении Добровольской родилась внучкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Михаил Ефремов и Евгения Добровольская стали дедушкой и бабушкой. У 28-летнего сына актеров Николая и его жены Влады Киселевой родилась дочь.

Михаил Ефремов не скрывает радости. 56-летний актер является отцом шестерых детей от разных жен. На счету заслуженного артиста России пять браков. Но дедом он стал впервые.

Евгения Добровольская была третьей женой Ефремова. Она родила ему среднего сына Николая. И вот теперь наследник знаменитостей осчастливил их внучкой. Девочку назвали Аллой.

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У Михаила Ефремова родилась внучка Алла
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О радостном событии сообщил сам Ефремов-старший: "Так вот, интернет, я - дед. Алла Николаевна". Скорее всего, имя малышке дали в честь ее прабабушки Аллы Покровской. Мама Михаила Ефремова скончалась в июне этого года на 81-м году жизни.

Что касается избранницы Николая, то Влада на четыре года старше мужа. Супруги поженились в июле текущего года, а знакомы более пяти лет. "Это любовь с первого взгляда. Все свободное время мы с тех пор проводим вместе", - делилась Влада.

Добровольская не смогла приехать на свадьбу, так как молодожены объявили о событии всего за два дня до регистрации. А вот Михаил Олегович молодых поздравлял лично.

Николай Ефремов пошел по стопам родителей и снимается в кино. В картине "Дунечка", ставшей для него дебютной, он снялся со своим знаменитым отцом. Всего в фильмографии Ефремова-младшего пока 14 проектов, среди которых "Индиго", "Духless", "Белая гвардия", "Фантом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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