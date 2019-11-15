«80% Венеции под водой, масштаб ущерба колоссальный»: 20 миллионов евро выделило итальянское правительство в помощь пострадавшему городу

Уровень воды в Венеции вроде начал снижаться. В пятницу утром уровень воды был 115 см, но ожидался очередной пик до 160 см. Напомним, что в этом году был достигнут рекордный уровень - 187 см.

Однако, сезон высокой воды должен пойти на убыль. Венецианцы уже принялись разгребать последствия стихии и подсчитывать убытки. Морем принесло очень много мусора, лодки и гондолы получили большие повреждения в неожиданных местах, затоплены и перевернуты корабли.

Туристы в центре Венеции.Фото: REUTERS

Это было самое сильное наводнение за последние 50 лет. Губернатор Венето Лука Зая заявил, что город столкнулся с «полным апокалиптическим опустошением». «80% Венеции под водой, масштаб ущерба колоссальный», - заявил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743455" frameborder="0"></iframe> Венеция наводнена рекордным за последние 50 лет приливом.

Результат паводка в этом году - двое погибших, три водных автобуса «вапоретто» затонули, но жертв нет.

По всем прогнозам, сезон "высокой воды" в ближайшие дни должен пойти на убыль.Фото: REUTERS

В музее Ка-Пезаро произошел пожар. А венецианский театр «Ла Фениче» временно прекратил работу из-за опасения пожара, так как вода попала в зону, где проходит электрическая и противопожарная системы.

Супружеская пара французских туристов рассказала, что они пострадали, когда под напором воды перевернулся настил и им пришлось выбираться вплавь. Продрогли насквозь! А сколько обычных венецианцев и туристов просто не сообщали о своих приключениях в СМИ!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743524" frameborder="0"></iframe> Венеция уходит под воду.Затоплено свыше 80% города

Было созвано экстренное заседание Совета министров Италии. На нем было решено выделить 20 миллионов евро на ликвидацию последствий наводнения в Венеции. Об этом сообщил в своем Twitter премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Работа магазинов с безделушками для туристов в центре Венеции.Фото: REUTERS

Он также сказал, что в рамках мер государственной поддержки частные лица Венеции, пострадавшие от потопа, могут рассчитывать на компенсацию до 5 тысяч евро, а компании и предприниматели – до 20 тысяч евро. Для компаний, это конечно, небольшие деньги, ведь стихия нанесла такой урон, что ремонт обойдется в куда большие суммы. Но хоть что-то.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743520" frameborder="0"></iframe> Венеция переживает наводнение.

Погода в Венеции стоит по-прежнему дождливая. В регионе объявлен режим чрезвычайного положения, он должен ускорить меры по компенсации ущерба и восстановлению пострадавшего города. Большие надежды венецианцы возлагают на то, что все-таки ускорится возведение барьеров вдоль побережья как раз на случай сезонов высокой воды.

О строительстве барьеров говорят давно, но все время вмешиваются какие-то причины, мешающие постройке. Коррупционные скандалы, конкуренция строительных фирм и прочие человеческие факторы мешают защитить город от ежегодного водяного кошмара. За последние 20 лет город пострадал намного больше, чем в целом за все время его существования.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/743559" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Венеции: видео.Венеция переживает настоящую катастрофу. Этот уникальный город окончательно уходит под воду…

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