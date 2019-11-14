2019-11-15T14:25:36+03:00
В мире

Венеция уходит под воду: власти Италии ввели режим ЧП

Итальянское правительство выделит 20 млн евро для ликвидации последствий наводнения [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Венеция уходит под воду: власти Италии ввели режим ЧПВенеция уходит под воду: власти Италии ввели режим ЧПФото: REUTERS
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На экстренном заседании Совета министров Италии было принято решение ввести в Венеции режим чрезвычайного положения и выделить 20 миллионов евро на первоначальный этап ликвидации последствий наводнения.

Площадь перед знаменитым собором полностью затоплена Фото: REUTERS

Площадь перед знаменитым собором полностью затопленаФото: REUTERS

Агентство ANSA сообщает, что выделенная сумма была указана в специальном декрете о введении режима ЧП, который был принят на заседании Совмина.

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Венеция уходит под воду
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«Для частных лиц предусмотрены 5 тысяч евро, для компаний и магазинов 20 тысяч евро. В дальнейшем планируется рассматривать другие случаи и оценивать размер ущерба для дальнейшего возмещения», - рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте после посещения Венеции.

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Венеция уходит под воду
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По последним данным, уровень воды в итальянском городе поднялся до почти до 190 см, при критической отметке в 130 см. Под воду ушло свыше 80% города.

Под воду ушло свыше 80% города. Фото: социальные сети

Под воду ушло свыше 80% города.Фото: социальные сети

Как писал сайт kp.ru, существует серьёзная угроза для архитектурно-исторического наследия Венеции, поскольку способов защиты от наводнения не существует. Вода проникла в крипту базилики Святого Марка. Местные власти оценивают ущерб от стихии, который может достигать одного миллиарда евро.

Местные власти оценивают ущерб от стихии, который может достигать одного миллиарда евро Фото: социальные сети

Местные власти оценивают ущерб от стихии, который может достигать одного миллиарда евроФото: социальные сети

Вода уже поднималась до рекордного уровня в 190 см в 1996 году. Тогда была подтоплена не только Венеция, но и Флоренция.

czglczgl
Венеция уходит под воду
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ИСТОЧНИК KP.RU

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