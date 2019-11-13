В Венеции начался сезон «высокой воды», уже погибли два человека

Ежегодный паводок в этот период всегда вызывает дискомфорт у венецианцев, хотя некоторые туристы приезжают специально, чтобы посмотреть на затопленную Венецию. Начался сезон высокой воды. Можно увидеть, как вода заливает магазины и дома на первом этаже. Термин "высокая вода" - венецианское выражение, обозначает сезонные пики прилива, возникающего в северной части Адриатического моря, особенно в венецианской лагуне в определенные периоды. Приводит к затоплению самых низких точек городской части Венеции и других районов лагуны.

Туристы были готовы к сезону "высокой воды", но такого затопления Венеция не знала уже много лет.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743455" frameborder="0"></iframe> Венеция наводнена рекордным за последние 50 лет приливом.

Обычно это происходит между ноябрем и декабрем и иногда в весенние и летние месяцы. При измерении уровня прилива в качестве эталона используется нулевой уровень прилива называемый «Пунта делла Салюте» (переводится «здоровая отметка» или дословно точка здоровья»), соответствующий уровню моря в 1897 году.

Владельцы уличных магазинов спешат спасать свой товар.Фото: REUTERS

Обычно говорят о наводнении, когда уровень прилива превышает 80 см. В этом году он уже превысил 187 см, это критический уровень, такое случилось шестой раз за 1200 лет. Ситуация чрезвычайная, планируется ввести режим стихийного бедствия. Двое человек уже стали жертвами паводка — мужчина погиб когда пытался подключить водный насос, другой утонул при невыясненных обстоятельствах.

Вода в Венеции поднялась на рекордные 187 см.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743520" frameborder="0"></iframe> Венеция переживает наводнение.

По городу можно передвигаться далеко не везде и только по специальным мосткам, в резиновых высоких сапогах. У венецианцев, кстати, на этот случай есть легко складывающиеся в сумку карманные резиновые ботинки, похожие на пластиковые пакеты с подошвой. Две трети площади Сан-Марко затоплено, собор тоже затоплен. Расписание общественного наводного транспорта сильно изменено.

В помещениях подтопленного Собора Святого Марка.Фото: REUTERS

Cезон высокой воды этой осенью обернулся бедствием для Венеции.Фото: REUTERS

Периодически звучит высокий сильный звук сирены, она сообщает о новом уровне прилива.

Вода выбросила лодки-такси на улицы и площади.Фото: REUTERS

Туристам не рекомендуется посещать наиболее подтопляемые районы, чтобы не оказаться блокированными водой. По мосткам тоже нужно приспособиться передвигаться, так как они узкие, а поток людей большой и нужно передвигаться в одном темпе со всеми. Достаточно одному остановиться, чтобы парализовать движение пешеходов.

Колонна китайских туристов на одном из мостиков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вода пришла в модные бутики и магазины центра города.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/743590" frameborder="0"></iframe> Венеция под водой второй день.Зимнее наводнение, получившее название «acqua alta» в Венеции, что означает «высокая вода», достигло 187 см (73 дюйма), самого высокого уровня с 1966 года (с) Ruptly