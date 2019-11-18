«Мисс Россия» Алина Санько представила платье, в котором намерена победить на «Мисс Мира»

Полгода назад 20-летняя студентка-архитектор Алина Санько стала «Мисс Россия», и вот впереди новый рубеж: 14 декабря в Лондоне наша красавица будет представлять страну на конкурсе «Мисс Мира 2019». Для победы у Алины есть все данные: и это не только параметры 86−58−86 при росте 175 см, но и таланты: она закончила режиссерские курсы, участвует в Олимпиадах по искусству, пишет картины и разбирается в поэзии.

А ещё ее красота стопроцентно натуральная: после победы в «Мисс Россия» поклонники в соцсетях восторгались, что теперь у девчонок со всей страны появился шанс стать королевой красоты без пластики носа и модельного прошлого - сама Санько моделью никогда не работала.

- Как вы восприняли такие комментарии? - спросили журналисты у Алины Санько на пресс-конференции перед поездкой на конкурс.

- Как комплимент, конечно! Искренность и натуральность сейчас в моде. Я готова меняться внутри, а вот снаружи - нет.

Полгода назад 20-летняя студентка-архитектор Алина Санько стала «Мисс Россия», и вот впереди новый рубежФото: Анна МАРТЫНОВА

- Как поддерживаете себя в форме, есть ли секрет красоты?

- Самое главное - это мои гены. А чтобы хорошо выглядеть, всем советую высыпаться. Сейчас это довольно сложно - я очень занята подготовкой к конкурсу. И учёбу ведь никто не отменял, я студентка 4 курса архитектурного факультета. Готовлюсь к сессии, также как и все студенты прихожу в университет, готовлюсь к экзаменам. Даже не знаю, когда я в последний раз выходила гулять!

- А как насчёт поклонников? Не завалили вас предложениями выйти замуж?

- О замужестве не думаю, пока для меня главное победить в конкурсе. Я улетаю в Лондон 20 ноября, и все дни вплоть до финала 14 декабря будут насыщены мастер-классами, благотворительными проектами и дефиле.

- Кто ваши главные соперницы, уже приценивались?

- Мы ещё не познакомились, но для меня нет соперниц - главное быть лучше себя вчерашней. Зачем тратить время и силы на конкуренцию? Я настроена на победу - такое в истории конкурса уже было в 2008 году, когда победила Ксения Сухинова.

Всем участницам я приготовила подарки - футболки собственного производства. А в качестве лота до благотворительного аукциона - матрёшку из горного хрусталя. Вообще, благотворительностью я занималась все время после победы в «Мисс Россия» - ездила в больницы к деткам. В одной из них я познакомилась с маленькой, но сильной девочкой Ариной, которая тяжело болеет и перенесла много операций. Мы с ней создали футболки с авторским принтом - ее и моими рисунками, которые скоро поступят в продажу, а деньги с них мы направим на благотворительность.

«Мисс Россия» Алина Санько представила платье, в котором намерена победитьФото: Алена МАРТЫНОВА

- За победу в «Мисс России» вы получили 3 млн рублей - если не секрет, на что потратите?

- Эти деньги я получу только в следующем году, когда передам корону следующей победительнице. Думаю, что отдам их своей любимой мамочке.

Кроме того, Алина продемонстрировала дизайнерское платье от Игоря Чапурина, в котором появится в финале.

- Я тоже участвовала в его разработке, - рассказала «Мисс Россия». - В первую очередь, определила цвет - непременно синий, чтобы оттенял мои глаза. И силуэт, подчеркивающий фигуру и мою утончённость.