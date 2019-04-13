Корону «Мисс Россия-2019» завоевала 20-летняя Алина Санько из Азова

В этом году смотр на звание самой красивой девушки страны прошёл 24-й раз. На самый престижный конкурс красоты в России достаточно сложно попасть. Тут и строгое ограничение по возрасту - от 18 до 23 лет, по параметрам роста - от 172 см, и по внешним данным, которые должны быть гармоничными. Ограничений по весу нет, но участниц формата «plus size» замечено не было. Каждый год кастинги проходят тысячи девушек, но выбирают только 50.

Претендентки на корону «Мисс Россия» должны быть не только красивыми, но и талантливыми. И неплохо уметь достойно отвечать на каверзные вопросы на интеллектуальном конкурсе.

Кстати, корона «Мисс Россия» самая дорогая в мире. Ювелирное изделие эксклюзивной работы оценивается в миллион долларов. Это бриллианты, сапфиры, изумруды и жемчуг в белом золоте.

Победительницей прошлого года стала Юлия Полячихина. 19-летняя модель из Чебоксар впервые надела новую корону. Наступило время передать дорогое украшение с титулом.

Выбирать первую красавицу доверили композитору Владимиру Матецкому, Андрею Ширман (диджей Smash), экс-солистке «ВИА Гры» Татьяне Котовой, дизайнеру Игорю Чапурин и «Мисс Вселенной-2002».

Когда судьи отправились на вынесение решения, для гостей неожиданно выступил артист, который вскоре представит нашу страну на «Евровидении». Сергей Лазарев заставил заскучавший зал петь и танцевать. Он ещё раз подтвердил свой абсолютный профессионализм и внушил ещё большие надежды на победу на песенном шоу Европы.

20-летняя Алина Санько из Азова покорила жюри. Фото: . Сергей Бобылев/ТАСС

Грант на обучение в любом вузе мира - главный приз шоу. Также королеве подарят автомобиль, 3 миллиона рублей и путевки на международные конкурсы «Мисс мира» и «Мисс вселенная».

Все это и, конечно же, корону победительницы завоевала 20-летняя Алина Санько из Азова. Ее параметры 86-58-86.

Второе место взяла 20-летняя Арина Верина из Екатеринбурга. Ее параметры 82-62-93 см.

Третью ступень заняла 19-летняя Рамина Арабова из Татарстана. Ее параметры 81-59-90 см.

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