2019-11-18T19:41:55+03:00
Экономика

На Транспортной неделе будет работать открытая студия «Комсомолки»

Мероприятие пройдет в Гостином дворе 19-21 ноября
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Запись программы "Россия в движении". В студии глава Карелии Артур Парфенчиков, Наталья Агре, Олег Понарьин и Антон КочелаевЗапись программы "Россия в движении". В студии глава Карелии Артур Парфенчиков, Наталья Агре, Олег Понарьин и Антон КочелаевФото: Артем КИЛЬКИН
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19-21 ноября в Гостином дворе состоится XIII Международный Форум и Выставка «Транспорт России». Это ежегодное деловое мероприятие, которое проводит Министерство транспорта РФ.

В этом году Транспортная неделя является кульминационным событием празднования 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования России. В работе форума примут участие руководители транспортных ведомств, губернаторы и главы крупнейших компаний-перевозчиков.

ИД «Комсомольская правда» - информационный партнер Транспортной недели. К мероприятию издательский дом выпустил журнал «Транспорт России», а на самом мероприятии будет работать открытая студия «КП».

Для освещения работы форума ИД «КП» использует все свои электронные медиаресурсы: сайт kp.ru, радио «Комсомольская правда», каналы в социальных сетях.

Журналисты «КП» обсудят с ключевыми участниками форума основные вопросы деловой повестки форума. Аудио- и видеозапись интервью будут размещены на сайте kp.ru, комментарии озвучены на радио «Комсомольская правда».

Кроме этого, в открытой студии будут записаны программы «Россия в движении». Заместитель начальника ГУОБДД МВД России, полковник полиции Олег Понарьин, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и радиоведущий Антон Кочелаев вместе с губернаторами и экспертами обсудят реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Передача выходит каждый вторник в федеральном эфире радио «Комсомольская правда».

Издательский дом «Комсомольская правда» - крупнейший российский мультимедийный холдинг. В его составе – печатные издания, интернет-порталы, радиостанция с федеральным вещанием. Газета «Комсомольская правда» - одна из крупнейших газет страны и мира, распространяется более чем в 450 городах 85 регионов РФ. Дайджесты «Комсомольской правды» выходят в 47 странах мира от Австралии до Канады. Сайт kp.ru - лидер по охвату аудитории среди сайтов категории «СМИ». Ежедневно сайт kp.ru посещают более 3 500 000 человек. Радио «Комсомольская правда» вещает в более 400 населенных пунктах России. Дважды лауреат премии «Лучшая новостная радиостанция» RADIO STATION AWARDS (2014г., 2015г.). Победитель в номинации «Лучшая деловая радиостанция» Radio Station Awards (2016 г.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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