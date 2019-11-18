На Транспортной неделе будет работать открытая студия «Комсомолки»

19-21 ноября в Гостином дворе состоится XIII Международный Форум и Выставка «Транспорт России». Это ежегодное деловое мероприятие, которое проводит Министерство транспорта РФ.

В этом году Транспортная неделя является кульминационным событием празднования 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования России. В работе форума примут участие руководители транспортных ведомств, губернаторы и главы крупнейших компаний-перевозчиков.

ИД «Комсомольская правда» - информационный партнер Транспортной недели. К мероприятию издательский дом выпустил журнал «Транспорт России», а на самом мероприятии будет работать открытая студия «КП».

Для освещения работы форума ИД «КП» использует все свои электронные медиаресурсы: сайт kp.ru, радио «Комсомольская правда», каналы в социальных сетях.

Журналисты «КП» обсудят с ключевыми участниками форума основные вопросы деловой повестки форума. Аудио- и видеозапись интервью будут размещены на сайте kp.ru, комментарии озвучены на радио «Комсомольская правда».

Кроме этого, в открытой студии будут записаны программы «Россия в движении». Заместитель начальника ГУОБДД МВД России, полковник полиции Олег Понарьин, президент экспертного центра «Движение без опасности» Наталья Агре и радиоведущий Антон Кочелаев вместе с губернаторами и экспертами обсудят реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Передача выходит каждый вторник в федеральном эфире радио «Комсомольская правда».

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