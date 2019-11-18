О беременности не догадывалась: экс-солистка "ВИА Гры" увеличила грудь под общим наркозом

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова покинула коллектив в 2018 году из-за беременности. Однако роскошная блондинка только сейчас решилась рассказать о том, какой ужас ей пришлось пережить год назад.

Миша Романова на 16-й неделе беременности увеличила грудь под общим наркозом, не догадываясь о том, что находится в положении. Эта тема болезненная для нее по сей день. Хотя прошел целый год.

По словам певицы, в детстве у нее были проблемы с лишним весом. Кроме того, с малых лет она очень сильно заикалась. "Дети порой бывают очень жестоки. Надо мной смеялись. Я страдала, стала неуверенной в себе, появилась масса комплексов", - цитирует артистку Woman.ru.

misharomanova Сегодня иду на концерт

Став старше, Миша взяла себя в руки. Спорт стал неотъемлемой частью ее жизни. "Мое тело - результат адского труда. Сегодня мне нравится участвовать в откровенных фотосессиях... Многие мужчины говорили мне: «Все хорошо, но если бы грудь была побольше, было бы лучше»", - поведала Романова.

Она решила увеличить грудь и обратилась в одну из лучших клиник в Киеве, специализирующуюся на пластической хирургии. Операция обошлась в шесть тысяч евро. Певица тяжело отходила от наркоза, но период восстановления протекал гладко. Тогда она о беременности не догадывалась.

"Тот день я не забуду никогда в своей жизни. Когда врач сообщила, что я стану мамой, а плоду уже больше четырех месяцев, я была ошарашена! От такой шокирующей новости я просто выскочила на улицу...", - поделилась исполнительница.

misharomanova Наше настроение зависит именно от нас, от того, с какими мыслями мы просыпаемся, от того, насколько мы настроены не только брать, но и отдавать позитив людям.

По ее словам, она не была готова к материнству и пребывала в полной растерянности: "С отцом ребенка мы расстались еще до моей операции. Папа Мартина - молодой украинский режиссер... Сильнее шокировало только осознание того, что мне сделали операцию под общим наркозом на 16-й неделе беременности! Я плакала беспрерывно несколько дней, была в полнейшем отчаянии".

Но все же взяла себя в руки. Отыскала лучших врачей в Киеве и прошла все необходимые обследования. "Слава Богу, все обошлось. Видимо, я родилась под счастливой звездой" - сообщила Миша.

Она родила сына в июле. Мартин появился на свет здоровым. "Легкими роды назвать не могу: было и тяжело, и больно, но все равно это лучший день в моей жизни", - заключила звезда эстрады.