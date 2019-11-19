2019-11-19T19:41:20+03:00
Экономика

Назван лучший работодатель среди банков

Лидирующие позиции среди кредитных организаций занял Газпромбанк, на стороне которого оказались уровень зарплаты и условия труда
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В рейтинг попало 50 лучших работодателей. Фото: Сергей Гончаров/ТАССВ рейтинг попало 50 лучших работодателей. Фото: Сергей Гончаров/ТАСС
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Газпромбанк занял третье место в рейтинге лучших работодателей России, по версии журнала Forbes. Об этом говорится в пресс-релизе кредитной организации. Он также стал лидером среди банков, оставив позади ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк и ряд других банков, следует из данных рейтинга.

Всего в исследовании приняли участие 150 российских компаний, однако в рейтинг попало лишь 50 лучших работодателей, получивших максимальные баллы, следует из опубликованной Forbes методологии формирования рейтинга. Все компании оценивались по следующим критериям: уровень зарплаты, условия труда, социальный пакет, внутрикорпоративное обучение, создание рабочих мест, развитие инфраструктуры в регионах присутствия, востребованность, забота об экологии и благотворительность.

Каждому из девяти критериев был присвоен вес в процентах в зависимости от того, насколько та или иная характеристика важна для сотрудников (например, зарплата на первом месте — 25%, условия труда на втором — 19%). Для большей объективности Forbes провел опрос 3000 человек, которые и рассказали, какие критерии для них важнее всего при оценке работодателей.

Газпромбанк вырвался в лидеры по следующим критериям: оплата труда, условия труда, участие в охране окружающей среды. Важность качественной кадровой политики для этой компании отмечает заместитель председателя правления Дмитрий Зауэрс: «В условиях стремительного развития технологий и высочайшей конкуренции за людей, способных генерировать и воплощать в жизнь новые идеи, создание в организации возможностей для раскрытия человеческого потенциала становится критическим фактором успеха». Топ-менеджер уверен, что именно это позволяет сохранять лидерские позиции на рынке и демонстрировать ускоренные темпы роста: «Сегодня Газпромбанк стремится обеспечить созидательную и интересную среду для своих сотрудников, которая позволяет им наиболее полно реализовывать свои способности и, что очень важно, сохранять высокий уровень мотивации».

Ранее, в июне 2019 года исследование об «идеальном работодателе» для россиян проводил аналитический центр НАФИ, результаты которого коррелирует с информацией Forbes. Согласно полученным тогда данным, 68% респондентов главным критерием работы мечты назвали высокую заработную плату, 65% отметили важность социального пакета. Для 57% опрошенных определяющее значение имела стабильность компании, а для 48% — возможность карьерного роста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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