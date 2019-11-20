Итоги первого дня работы Транспортной недели

19 ноября прошел первый день работы XIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России». В Гостином дворе состоялось 13 деловых форматов, было подписано 26 соглашений о сотрудничестве, а выставочную экспозицию посетило несколько тысяч гостей.

Форум начался с Делового завтрака с министром транспорта РФ «Развитие транспортной инфраструктуры в регионах России». Евгений Дитрих, Министр транспорта РФ, обсудил с гостями достижения и перспективы транспортной сферы в стране. Так, в 2019 году объем инвестиций в транспортную инфраструктуру вырос более чем на 14% и составил 2,4 трлн рублей, из которых 1,5 трлн рублей – внебюджетные; была практически завершена платная трасса М11, открыт построенный с нуля аэропорт Саратова. В роли спикеров выступили главы регионов России, а также руководители высшего звена государственных и крупных частных компаний. Во время беседы участники обсудили состояние транспортной сферы регионов, защиту интересов инвесторов, перспективы отрасли.

После Делового завтрака прошел официальный обход выставки с участием министра транспорта Евгения Дитриха и специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. В том числе делегация посетила стенды Ростовской области, Башкортостана и АО «Восточный порт». Во время обхода у стенда АО «Восточный Порт» был организован телемост министра транспорта РФ с Дальним Востоком, посвященный погружению полумиллиардной тонны угля с начала работы предприятия «Восточный порт».

В первый день работы состоялось более десяти деловых форматов. Одним из центральных событий первого дня стал IX Международный Конгресс «ЭРА-ГЛОНАСС», который является крупнейшей дискуссионной площадкой в России для обмена опытом, поиска решений и консолидации усилий в вопросах повышения транспортной безопасности, создания интеллектуальных транспортных систем, развития информационно-навигационных технологий в целях улучшения качества жизни российских граждан. В мероприятии принимали участие представители государственных, общественных и коммерческих организаций, партнеры из Европы и других стран, государств-участников Евразийского экономического союза.

Фото: Пресс-служба форума

Представители сферы железнодорожных перевозок организовали конференцию, посвященную проблемам и перспективам отрасли. В ходе дискуссии эксперты уделили большое внимание правовому и финансовому регулированию строительства железных дорог в России. В конце сессии представители московской транспортной сферы подробно рассказали об амбициозном проекте Московских центральных диаметров.

В рамках Форума состоялась отдельная конференция и по морскому транспорту. Эксперты обсудили высокие достижения отрасли, однако отметили, что Президент Российской Федерации назвал увеличение портовых мощностей одной из национальных целей на период до 2024 года. В Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года (КПМИ) включены проекты по развитию морских портов общей мощностью более 330 млн тонн.

Ближе к концу первого дня Форума прошла конференция «Развитие цифровой инфраструктуры пассажирского транспорта», организованная ПАО «Сбербанк». Спикеры рассказали о достигнутых успехах и поделились своим видением будущего отрасли. Одной из главных тем для дискуссии стало развитие сервисов по продаже единого проездного документа, объединяющего несколько видов транспорта, а также сопутствующие сервисы. Решение участники дискуссии видят во взаимодействии игроков рынка транспортных услуг, направленное на предоставление комплексного сервиса пассажирам.

Первый день XIII Международного Форума и Выставки «Транспорт России» был насыщенным на деловые форматы и события, в которых приняли участие лидеры транспортной отрасли и смежных областей. Однако закончился только один день из трех, и впереди участников и гостей Форума и Выставки ожидает еще больше интересных форматов.