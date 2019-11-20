Коллективная Венеция для российских чиновников и богачей

4 миллиона и 71 миллион. Рублей. Если что это благотворительные пожертвования, перечисленные россиянами в помощь пострадавшим от наводнений. В первом случае — сибирскому Тулуну. Во втором — итальянской Венеции.

На Тулун собирали в эфире — вернее, в телемарафоне — канала ОТР, Общественного российского телевидения. Если вы о таком не слышали, то это не значит, что его не существует.

На Венецию скидывались в Москве, в Денежном переулке, в особняке дореволюционного миллионера Берга — сейчас там посольство Италии. Оно решило поддержать свою туристическую жемчужину (без шуток, ущерб от дождей для города дожей — под миллиард евро). Организовало благотворительный концерт, позвало известного дирижера Валерия Гергиева.

Под этого, как говорят в светской хронике, «селебрити» подтянулись и зрители: «топ-менеджеры ведущих российских компаний», — сообщают СМИ, жаль, правда, без фамилий. Но зато становится понятно, почему в новостях фигурирует цифра именно 71 миллион пожертвований на Венецию. По нынешнему курсу — ровно миллион евро. Именной в той валюте, в какой нашим «топам» психологически удобно считать.

Почти в 18 раз больше, чем на Тулун, в общем. Где даже невеликие компенсации — от 10 до 50 тысяч рублей — говорят, не всем пострадавшим выплатили. Хотя наводнение-то было летом. А в Сибири зима.

Тут бы возмутиться, тиснуть что-нибудь р-р-еволюционное про солдат и матросов, как они в 1917 году врываются в особняки царей, графьев и прочей буржаузии. А та, значит, упиваются ананасами-рябчиками.

Но зачем? Тулун ведь действительно — не Венеция. Ни по турпотоку, ни по количеству и качеству исторических памятников. А отношения с западными партнёрами надо развивать, в том числе и мягкой благотворительной силой. Они ведь должны же санкции снять. После миллиона евро-то. Ну и в конце концов — детишки наших топов, активы, дачки, любовницы — они все там. В коллективной Венеции. Миллионные пожертвования на неё — всего лишь проявление патриотизма. А кто против — тот… как там этих гадов зовут, которые против патриотизма… А, либерал!!

И правильно наши посольства за границей таких же благотворительных вечеров в поддержку Тулуна не устраивают. Ну пригласят звезду на мероприятие. Так опять же: Тулун — не Венеция. Не будут западные светские львы и медведицы на нас скидываться так же, как мы на них.

А народ-то… Да что народ? Приспособится. Не первое наводнение, не последнее. Пойду в сарай, поскребу по сусекам, главное — зиму пережить. Дед войну прошел, нешто я не сдюжу. Вот, кстати, его закуток, о, лежит что-то…

Ружье.