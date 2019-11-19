Россияне собрали на помощь затопленной Венеции миллион евро
На помощь пострадавшей от наводнения Венеции в России собрали миллион евро. Такую крупную сумму денег пожертвовали топ-менеджеры Москвы. Деньги собирали в посольстве Италии, а организовать сбор помог худрук Мариинского театра Валерий Гергиев.
Во время культурного форума в Санкт-Петербурге он встретился с итальянским послом в России Паскуале Терраччано и пообещал поддержку. В посольстве артисты Мариинского театра проведут благотворительный концерт. Со вторника, 19 ноября, в диппредставительстве начнут собирать пожертвования от всех желающих, сообщают в "Российской газете".
В Венеции затоплено 80 процентов города. Уровень воды приближается к двум метрам. Это сильнейшее за полвека наводнение. Особую тревогу у властей вызывает то, что вода попала в объекты культурного наследия, пока точно не определен ущерб, который стихия нанесла городу.
Но для некоторых итальянцев произошедшее стало поводом поплавать по центральным площадям Венеции.
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ИСТОЧНИК KP.RU