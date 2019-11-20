В Москве представят сборник рассказов «Реальный магизм»

25 ноября в Малом зале ЦДЛ пройдет презентация сборника рассказов «Реальный магизм», выпущенного литературным клубом «ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД». В сборник вошли не издававшиеся ранее произведения известных современных авторов: лауреата премии «Русский Букер – 2017» Александра Николаенко, финалиста премий «НОС – 2018» и «Национальный бестселлер – 2019» Евгении Некрасовой, финалиста премии «Русский Букер – 2002» Вадима Месяца, известного сценариста и драматурга Натальи Стеркиной и других успешных литераторов.

Эта книга – многоуровневый метатекст в стиле, который называют мейнстримом современной российской прозы, магическом реализме.

Сюжеты рассказов сборника динамичны, действующие в них герои, каждый по-своему, взаимодействуют с вторгшимся в их жизнь сверхъестественным. Следить за тем, как «тот» загадочный мир приоткрывает свои тайны весьма увлекательно и познавательно.

Книга выпущена при поддержке литературного проекта PECHORIN.net и Алексея Небыкова, его рассказ «Такси» также вошел в сборник. Редактор-составитель «Реального магизма» - известный литературный критик Людмила Вязмитинова.

Презентация сборника с участием его авторов пройдет 25 ноября в Малом зале Центрального Дома Литераторов, начало в 18-30.