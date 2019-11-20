2019-11-20T20:29:24+03:00
Происшествия

В московском регионе задержаны террористы ИГ*, таксовавшие в аэропортах

В свободное от работы время экстремисты занимались вербовкой и распространением фальшивых пятитысячных купюр
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Кто мог подумать, что среди таксистов долгопрудненской компании "Монарх", которые встречают гостей столицы в аэропортах, есть настоящие террористы? Но таксовали они не только в московском регионе, а могли запросто перевести нужного человека через границу с Казахстаном. Отследили бандитов благодаря финансовому мониторингу. Выяснилось, что обычные водители такси перечисляли подозрительно много денег адресатам на Ближнем Востоке.

К расследованию Федеральной службы по финансовому мониторингу России подключились сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. Они выявили и задержали на сразу трех членов запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*.

- С 2014 года нахожусь в Международном розыске за терроризм, - дает признательные показания один из задержанных на камеру.

Задержанные обвиняются в вербовке террористов и распространении фальшивых денег. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Задержанные обвиняются в вербовке террористов и распространении фальшивых денег.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Этнические таджики, на вид 30-35 лет. При задержании у них изъяты как таджикские, так и поддельные российские паспорта. А еще несколько сотен тысяч поддельных рублей пятитысячными купюрами. Их они сбывали в России.

- Установлено, что в период с 2014 года по настоящее время члены структуры осуществляли вербовку жителей г. Москвы и Московской области в ряды международной террористической организации, организовывали каналы переправки рекрутов на территорию Сирии для участия в боевых действиях в составе террористических групп, а также оказывали иное содействие террористической деятельности, - отмечает ФСБ России.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

В столичном регионе задержаны террористы ИГ (запрещена в РФ), которые таксовали в аэропортах.В свободное от работы время они занимались вербовкой и распространением фальшивых пятитысячных купюр

ИСТОЧНИК KP.RU

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