В московском регионе задержаны террористы ИГ*, таксовавшие в аэропортах

Кто мог подумать, что среди таксистов долгопрудненской компании "Монарх", которые встречают гостей столицы в аэропортах, есть настоящие террористы? Но таксовали они не только в московском регионе, а могли запросто перевести нужного человека через границу с Казахстаном. Отследили бандитов благодаря финансовому мониторингу. Выяснилось, что обычные водители такси перечисляли подозрительно много денег адресатам на Ближнем Востоке.

К расследованию Федеральной службы по финансовому мониторингу России подключились сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. Они выявили и задержали на сразу трех членов запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*.

- С 2014 года нахожусь в Международном розыске за терроризм, - дает признательные показания один из задержанных на камеру.

Задержанные обвиняются в вербовке террористов и распространении фальшивых денег.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Этнические таджики, на вид 30-35 лет. При задержании у них изъяты как таджикские, так и поддельные российские паспорта. А еще несколько сотен тысяч поддельных рублей пятитысячными купюрами. Их они сбывали в России.

- Установлено, что в период с 2014 года по настоящее время члены структуры осуществляли вербовку жителей г. Москвы и Московской области в ряды международной террористической организации, организовывали каналы переправки рекрутов на территорию Сирии для участия в боевых действиях в составе террористических групп, а также оказывали иное содействие террористической деятельности, - отмечает ФСБ России.

*Террористическая организация, запрещенная в РФ.