В Москве ФСБ задержала вербовщиков, поставлявших «рекрутов» для ИГИЛ*

СЕГОДНЯ 18:12 2019-11-20T18:12:24+03:00

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В Московском регионе задержаны трое вербовщиков, которые с 2014 года помогали местным жителям стать членами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ России.

«На территории Московского региона пресечена деятельность трех членов запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) "Исламское государство"*. Установлено, что в период с 2014 года по настоящее время члены структуры осуществляли вербовку жителей Москвы и Московской области в ряды МТО, организовывали каналы переправки рекрутов на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в боевых действиях в составе террористических групп», - цитирует ТАСС заявление ЦОС.

В ФСБ сообщили, что при задержании у преступников были обнаружены фальшивые деньги и паспорта. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о преступлениях террористического характера.

Напомним, ранее председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников сообщил, что в текущем году в России ликвидировано 49 террористических ячеек, нейтрализованы 32 боевика, а задержаны 679. Однако он предупредил об опасности использования террористами независимой от сотовых операторов технологий беспроводной связи, а также рассказал о двух тысячах родственников боевиков, готовых вернуться в Россию.

*ИГИЛ запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU