Секреты минералов Мертвого моря и искусственный интеллект в диагностике заболеваний: в Москве пройдет выставка «Аптека»

Выставка станет полезной как для представителей фармацевтической сферы, так и для потребителей – покупателей лекарственных средств. Круглые столы, пленарные дискуссии и презентации расскажут посетителям об изменениях в отрасли. Иорданский бренд «HiGreen», известный во всем мире косметикой на основе исцеляющих минералов Мертвого Моря, проведет яркую презентацию своих продуктов и разыграет подарки в беспроигрышной лотерее среди всех присутствующих. Участники выставки обсудят и самый актуальный вопрос года – введение обязательной маркировки лекарств на государственном уровне и оценят готовность производителей и дистрибьюторов к этим изменениям.

Обсуждение в формате digital-view (инновации в сфере) поможет разобраться, сможет ли искусственный интеллект заменить фармацевта в аптеках. Участники узнают, как уже сейчас технологии на базе искусственного интеллекта могут выявлять заболевания на ранних стадиях и лечить пациентов.

Спикеры обсудят важный вопрос о кадровом голоде в аптеках. Спрос на провизоров вырос в разы за последние 10 лет, этому способствовало стремительное развитие химической промышленности и фармации. Тем не менее, специалистов в этой области мало, часто требуется повышение квалификации и прохождение дополнительных обучающих курсов..

Онлайн-аптеки предлагают широкий спектр лекарств по ценам ниже розничных. Посетители выставки «Аптека»смогут узнать, перейдут ли аптеки полностью во всемирную паутину, а также разберутся в законах, которые регулируют деятельность онлайн-аптек и список лекарственных препаратов, отпускаемых через интернет.

Владельцы одиночных аптек и аптечных сетей разберутся, как повысить эффективность управления бизнесом и какие инструменты помогут снизить затраты и увеличить количество клиентов. На выставке будут представлены последние статистические данные о количестве аптечных точек в разных регионах России – это поможет выяснить, какие регионы нуждаются в развитии сети.

Среди приглашенных спикеров – Сергей Калашников, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике, Григорий Бирюков, исполнительный директор, Ассоциация государственных аптечных сетей и многие другие.